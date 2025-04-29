印度军方表示，印度和巴基斯坦士兵在有争议的克什米尔地区连续第五晚交火。这一事件发生在针对游客的袭击导致两国关系急剧恶化的一周后。

印度军方周二早间表示，印巴两国士兵在夜间沿着实际控制线（克什米尔争议地区的事实边界）交火。该地区是喜马拉雅山高海拔的重兵防守地带。

巴基斯坦方面尚未对此作出立即回应。

自4月22日印度指控巴基斯坦支持在印控克什米尔地区发生的数年来最致命的平民袭击以来，两国关系急剧恶化。此次袭击造成26人死亡，但印度未提供任何证据支持其指控。

巴基斯坦否认这一指控，称其为“假旗行动”。自此，两国在克什米尔地区交火，互相驱逐公民并关闭边境。

印度军队随后逮捕了约2000名克什米尔人，并摧毁了许多疑似叛乱分子的住宅。

印度表示，从周一晚至周二凌晨，巴基斯坦军队在实际控制线附近无端使用小型武器开火，交火地点包括库普瓦拉和巴拉穆拉地区以及阿赫努尔地区。印度军方称该国士兵对“挑衅行为”作出了“适度且有效的回应”。目前尚无人员伤亡的报告。

印度宣布周二为巴基斯坦公民离境的最后期限，并暂停了由世界银行调解的1960年《印度河水条约》，称将阻止三条河流的水流入巴基斯坦。巴基斯坦则表示此举等同于宣战，并暂停了1972年与印度签署的《西姆拉协议》。该协议是印巴关系的基石，规定了实际控制线并承诺以和平方式解决争端。

分析人士担心，双方的强硬言辞可能会升级为军事行动。

克什米尔问题

自1947年从英国殖民统治下独立以来，克什米尔这一穆斯林占多数的地区被印度和巴基斯坦分割，两国均声称对该地区拥有全部主权。联合国曾通过多项决议，呼吁在该地区举行公投。

自1989年以来，印控克什米尔地区的叛乱分子发动了旨在将该地区统一到巴基斯坦或成为独立国家的起义。印度在该地区驻扎了约50万士兵，称克什米尔的叛乱是“巴基斯坦支持的恐怖主义”。巴基斯坦否认这一指控，而许多克什米尔人认为这是一次合法的自由斗争。数万名平民、叛乱分子和政府军在冲突中丧生。

联合国敦促这两个国家“保持最大克制”，与印巴两国接壤的中国也在周一呼吁双方“保持克制”。

土耳其呼吁立即缓和局势。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周一对记者表示，“我们希望巴基斯坦和印度之间日益升级的紧张局势尽快缓解，以免演变成更严重的局面”。

美国总统唐纳德·特朗普上周五淡化了紧张局势，称这一争端将“以某种方式得到解决”。