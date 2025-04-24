美国总统唐纳德·特朗普在白宫对记者表示，他已经与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基达成协议，以解决乌克兰战争问题。

然而，他在周三暗示，与泽连斯基的协议仍然难以达成，并补充说，与普京相比，泽连斯基更难以合作。

与此同时，泽连斯基拒绝了美国对基辅不承认俄罗斯占领克里米亚半岛的批评。

周三早些时候，特朗普总统在其“Truth Social”平台上发文称，泽连斯基坚持将克里米亚排除在与俄罗斯谈判之外的“红线”对正在进行的和平谈判“非常有害”。

“没有人要求泽连斯基承认克里米亚是俄罗斯领土。”

“没有人要求泽连斯基承认克里米亚是俄罗斯领土，但如果他想要克里米亚，为什么他们在十一年前克里米亚被移交给俄罗斯时连一枪都没有开？”他表示。

泽连斯基在基辅的一次新闻发布会上表示，关于这一问题“没有什么可谈的”，因为这违反了该国宪法。

“乌克兰将始终按照其宪法行事，我们完全相信我们包括美国在内的伙伴，将根据其坚定的决策行事，”他在回应特朗普声明时在“X”平台上发文称。

泽连斯基的帖子还附上了一张克里米亚宣言的照片，这是2018年时任美国国务卿迈克·蓬佩奥发布的一份宣言，其中表示美国拒绝承认俄罗斯2014年吞并克里米亚，并“承诺维持这一政策，直到乌克兰的领土完整得到恢复”。

伦敦会谈

泽连斯基还在周三早些时候评论了在伦敦举行的和平谈判，法国和英国的努力参与其中，他表示基辅希望这样的联合工作能够为乌克兰带来“持久的和平”。

“今天情绪高涨。但五个国家聚在一起让和平更近一步是件好事。乌克兰、美国、英国、法国和德国，”他说。

“各方表达了自己的观点，并尊重地接受了彼此的立场。重要的是，每一方不仅仅是参与者，而是做出了有意义的贡献，”他补充道。

乌克兰总理丹尼斯·什梅加尔周三也表示，基辅支持与美国签署经济伙伴关系协议，并努力完成关于建立乌克兰重建投资基金的“技术性”谈判。

“我强调，乌克兰政府支持签署经济伙伴关系协议，并建立重建投资基金，”什梅加尔在与美国财政部长斯科特·贝森特在华盛顿会谈后在“X”平台上发文称。