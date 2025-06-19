土耳其国防部周四表示，以色列与伊朗冲突后，并未出现非法越境人数增加的情况。

国防部发言人泽基·阿克图尔克（Zeki Akturk）表示，土耳其武装部队将继续主动采取一切必要的安全措施，以应对可能的移民活动。

阿克图尔克在首都安卡拉的新闻发布会上透露，仅在过去一周内，就有五名从伊拉克北部和叙利亚藏匿点逃出的PKK恐怖分子向土耳其投降。

他补充说，在“爪锁行动”及其他行动区域中，土耳其部队在恐怖分子的洞穴、藏身处和庇护所中缴获了大量武器、弹药及各种物资。

阿克图尔克指出，土耳其武装部队继续开展行动、搜查清理以及边境安全活动，以确保国家的和平、安全与稳定。

PKK恐怖分子经常藏匿在靠近土耳其边境的伊拉克北部地区，策划针对土耳其的袭击。

近年来，土耳其在国内外成功打击了PKK，越来越多的成员选择脱离该组织并向土耳其部队投降。这些叛逃者可以依据土耳其的刑法获得相应的法律待遇。

在近40年的恐怖活动中，库尔德工人党——被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织——已导致超过4万人丧生，其中包括妇女、儿童和婴儿。

以色列将地区推向混乱

阿克图尔克表示，“随着关于伊朗核计划的谈判加剧，以色列对我们的邻国伊朗发动了非法袭击，再次危及地区稳定与和平。”

他谴责以色列针对伊朗的袭击，并指出以色列在最近对加沙、黎巴嫩以及现在对伊朗的袭击中无视国际法，这清楚地表明其意图升级冲突。

他表示，以色列毫无边界的侵略态度正在将地区推向混乱，必须立即停止其袭击，这些行为已在邻近地区引发严重的不稳定。

土耳其国防部消息人士也表示，“以色列必须立即停止可能进一步加剧冲突的言论和袭击”，并提到正在进行的以色列与伊朗冲突。

消息人士还指出，有关以色列战机在对伊朗空袭的第一天侵犯土耳其领空的报道并不属实，并强调从一开始，所有空中活动都被密切监控。

消息人士补充说，在以色列战机可能侵犯土耳其领空的情况下，警戒飞机已起飞并在土耳其领空内开始空中巡逻任务。

消息人士强调，自以色列空袭开始以来，保护“我们的领空和边界的措施已被加强”。

消息人士表示，“以色列对加沙、黎巴嫩、叙利亚和伊朗的侵略政策进一步破坏了本已脆弱的地区平衡。”

消息人士说，土耳其武装部队作为世界上最现代化、最受尊敬和最强大的军队之一，始终坚定并有能力在现在和未来捍卫国家及其人民。

土耳其的防空能力

国防部消息人士表示，土耳其正在持续努力将其防空和导弹防御系统建设为一个多层次且全面的体系。

除了国内雷达和防空系统外，土耳其还在加强指挥和控制能力。相关措施已到位，以确保防空部队和武器系统始终保持最高级别的战备状态。

消息人士强调，土耳其武装部队全天候24小时值守，利用最先进的技术和人员确保土耳其的边界安全。

消息人士还指出，目前没有任何不受控制的移民活动，这些相关指控是虚假信息，并且没有任何数据或官方确认表明有大规模移民进入土耳其。

消息人士强调，土耳其在确保边境安全和应对潜在的人道主义危机方面的能力已达到最高水平，并与相关国家机构保持协调。

消息人士还说道，“作为一个支持地区稳定并履行人道主义责任的国家，土耳其始终以有序和可控的方式行事。”