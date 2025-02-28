土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示：“我们对今天上午生效的以色列和黎巴嫩停火协议感到高兴。我们期待各方特别是以色列，严格履行维护和平的责任。”

土耳其总统兼正义与发展党主席埃尔多安在大国民议会党小组会议上的讲话中指出：

“正如你们所密切关注的，世界正经历着即将迎来新的、彻底变革的痛苦。同样，我们的地区，无论是北部还是南部，都在战争、冲突、屠杀和压迫的漩涡中熊熊燃烧。在这样的气氛下，作为人民联盟，我们面临着历史责任。我们正在努力保护土耳其的政治和经济稳定，加强社会和平，并朝着我们的目标迈进。”

“我们用包容社会的政治来服务”

从本质上讲，我们面临的形势特别重要。我们不能仅局限于正义与发展党和人民联盟。无论处于政治立场的哪一派，每个对这个国家和这个民族负责的人，都应该支持和参与这场斗争，或者至少避免破坏性的反对。当涉及到国家和人民时，其余的只是细节。我们都知道，在世界很多地方，不管是执政党还是反对派，在国家问题上都会采取共同的立场。就我个人而言，我们在近半个世纪的政治生涯中一直捍卫这一点。我们努力以一种团结而非分裂、包容而非两极分化的政治方式来服务我们的国家，并试图将社会各阶层凝聚在共同的价值观周围。

尽管我们常常无法看到我们的对话者采取我们所期望的态度，但我们并没有在兄弟情谊、政治和服务政策上妥协。自 2001 年 8 月 14 日以来，就像尤努斯·埃姆雷所说的那样：“我来这里不是为了事业，我的工作是为了爱。朋友之家是心灵的家园。我们为了爱而来到这里。”我们正日以继夜地努力，确保和平、安宁、正义与合作精神不仅在我们国家，而且从我们的地区开始在全世界盛行。土耳其在世界政治中所处的地位日益加强。我们正在努力解决我们地理区域内的所有危机，包括已度过第一千天的俄乌战争和已持续第十四个月的加沙种族屠杀。我们对今天上午生效的以色列和黎巴嫩停火协议感到高兴。我们期待各方特别是以色列严格履行维护和平的责任。作为土耳其，我们愿意为制止加沙大屠杀和实现永久停火做出一切贡献。

“我们的目标是人民，我们的目标是建立一个伟大的土耳其”

我们开展所有这些外交举措，并不是以我们的政治身份，最重要的，我们是作为这个国家和人民的一员进行的。我们关心的是以最好的方式服务于我们热爱的国家，我们始终很荣幸能够成为这个国家的一员。我们寻求在各个领域发展土耳其共和国，它是被压迫者和受害者的希望。我们努力使它成为一个强大、繁荣、受人尊敬和成功的国家。我们的目标是人民，是伟大的土耳其。我们为建设土耳其世纪而感到自豪和兴奋。我们已做出承诺，我们将坚定不移地专注于我们的目标。在安拉的恩典和我们人民的支持下，我们一定能够实现土耳其世纪的目标。