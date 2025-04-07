加州州长加文·纽瑟姆 (Gavin Newsom) 宣布，加州没有像有关方面预期一样对美国总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 的关税措施作出反对，而是努力与世界其他国家达成自己的贸易协议。

纽瑟姆周五表示：“加州不是华盛顿特区。唐纳德·特朗普的关税并不代表所有美国人，特别是不代表世界第五大经济体的加州人民。”

从中国进入美国的绝大多数货物都通过加州港口，但该州与墨西哥和加拿大的贸易量也很大。

这三个国家占加州进口量的40%，也是该州最大的出口目的地之一。

绕过特朗普的政策

纽瑟姆发表声明表示：“无论华盛顿出现什么样的动荡，加州对于未来几代来说仍将是一个稳定且值得信赖的合作伙伴。”

不过，纽瑟姆并未详细说明他将如何绕过特朗普的贸易保护主义政策。

由于任期限制，57 岁的纽瑟姆将无法在 2026 年再次竞选州长。虽然政治前途仍不明朗，但他被认为是民主党 2028 年总统大选的潜在候选人。

本周特朗普发起了新一轮贸易战，对全球征收了自上世纪 30 年代以来从未有过规模的关税，导致市场崩溃和报复性关税。

根据特朗普的最新海关决定，中国原产产品的税率总计上升至54%，欧盟产品的税率上升至20%。

周五中国宣布将从 4 月 10 日起在现有关税基础上对美国商品额外征收 34% 的关税。

纽瑟姆在社交媒体平台X上的一篇帖子中表示：“我们不会袖手旁观特朗普的关税战。”

加州是美国人口最多的州，人口约4000万，占全美经济的14%，若作为一个独立国家，则是世界第五大经济体。

加州是科技世界的中心，也是美国最大的制造业和农业州。

今年 1 月洛杉矶遭遇大火，该州的复苏可能因重建过程中大量使用的进口建筑材料（如木材、钢铁、铝和石膏板）等被征收关税而变得复杂。