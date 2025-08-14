2025年8月14日
美国总统唐纳德·特朗普威胁俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，如果他不同意在即将于阿拉斯加举行的峰会上结束乌克兰战争，将面临“非常严重的后果”。
周三，当被问及如果普京不同意结束冲突，俄罗斯是否会面临后果时，特朗普对记者表示：“是的，他们会。”
“他们将面临非常严重的后果，”他在华盛顿肯尼迪中心发表讲话时说道。
这些言论是在特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及其他欧洲领导人举行虚拟会议数小时后发表的。特朗普称这次会议“非常好”。
“我会给这次会议打10分，非常非常友好，”他说。
第二次会晤
这些评论发表之际，特朗普正准备在其第二任期内首次与普京会面。据悉，这次面对面的峰会计划在阿拉斯加最大城市安克雷奇举行，可能会促成特朗普、普京和泽连斯基之间的三方峰会。
“我们很有可能会有第二次会面，这次会比第一次更有成效，因为第一次会面是为了了解我们目前的情况以及接下来的计划，”他说。
“如果第一次会面顺利，我们会很快安排第二次。我希望几乎立即进行，并且会安排一次我、普京总统和泽连斯基总统之间的快速会面，如果他们愿意的话，”他说。
特朗普表示，尽管周五的峰会可能会实现“一些伟大的事情”，但主要目的是为后续的三方会谈“铺路”，不过他也承认这可能不会实现。
“可能不会有第二次会面，因为如果我觉得没有必要进行，或者没有得到我们需要的答案，那么我们就不会安排第二次会面，”他说。