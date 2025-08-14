这些评论发表之际，特朗普正准备在其第二任期内首次与普京会面。据悉，这次面对面的峰会计划在阿拉斯加最大城市安克雷奇举行，可能会促成特朗普、普京和泽连斯基之间的三方峰会。

“我们很有可能会有第二次会面，这次会比第一次更有成效，因为第一次会面是为了了解我们目前的情况以及接下来的计划，”他说。

“如果第一次会面顺利，我们会很快安排第二次。我希望几乎立即进行，并且会安排一次我、普京总统和泽连斯基总统之间的快速会面，如果他们愿意的话，”他说。

特朗普表示，尽管周五的峰会可能会实现“一些伟大的事情”，但主要目的是为后续的三方会谈“铺路”，不过他也承认这可能不会实现。

“可能不会有第二次会面，因为如果我觉得没有必要进行，或者没有得到我们需要的答案，那么我们就不会安排第二次会面，”他说。