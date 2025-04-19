该通讯社指出，美国准备在莫斯科与基辅达成更广泛和平协议的框架下，承认俄罗斯对乌克兰克里米亚地区的控制。

这一报道发布于周五，同时美国总统唐纳德·特朗普的中东特使也表示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京希望在乌克兰实现“永久和平”。

“普京的要求是这里要有永久和平。所以，除了停火之外，我们对此有了答案，”特使史蒂夫·维特科夫在接受福克斯新闻采访时说道。

这一可能性表明特朗普希望促成停火协议。

此前，特朗普和美国国务卿马尔科·卢比奥在周五表示，如果谈判未能很快取得进展，政府可能会放弃其和平调解努力。

维特科夫表示，正在讨论的和平协议包括“5个地区”，指的是俄罗斯控制的乌克兰地区，但他也提到谈判还涉及更广泛的问题，例如莫斯科要求乌克兰放弃加入北约的计划，以及加强美俄贸易的努力。

克里米亚的吞并

2014年2月，在乌克兰“尊严革命”推翻了克里姆林宫支持的总统维克多·亚努科维奇之后，俄罗斯特种部队控制了克里米亚的战略地点，声称需要保护当地的俄罗斯族人和黑海舰队。

3月16日，一场公投显示压倒性支持加入俄罗斯，尽管乌克兰、联合国和西方国家批评其不合法。

俄罗斯于3月18日正式吞并克里米亚，将其宣布为联邦主体，这引发了国际制裁。

乌克兰撤离了数千名军事人员，而部分人员则投向俄罗斯。

克里米亚大桥（刻赤海峡大桥）的建设旨在将克里米亚与俄罗斯连接起来，但该地区仍被国际社会普遍认为是乌克兰的一部分。