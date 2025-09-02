印度表示，正在与华盛顿就双边贸易协议进行谈判，此前美国总统唐纳德·特朗普对印度商品征收高达50%的关税，其中包括与新德里继续购买俄罗斯石油相关的25%惩罚性关税。

印度商务和工业部长皮尤什·戈亚尔周二在首都的一次活动中表示：“我们正在与他们（美国）就双边贸易协议进行对话，

他谴责华盛顿的关税政策“不公平、不合理且不正当”，并批评“重要国家”为了惩罚性贸易措施而忽视全球可持续发展——显然是在暗指美国，但未直接点名。

关税施压新德里

这些关税于上月底生效，部分目的是为了向印度施压，要求其减少从莫斯科的能源进口。