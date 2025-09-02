国际
印度与美国进行贸易协议谈判
新德里谴责美国关税"不公平和不合理"，印度商务部长皮尤什·戈亚尔表示,尽管受到俄罗斯石油进口方面的压力不断增加,但仍努力维护与华盛顿的贸易关系。
此前，由于贸易谈判破裂，美国总统特朗普对印度出口商品加征了25%的基准关税。（照片：美联社） / AP
2025年9月2日

印度表示，正在与华盛顿就双边贸易协议进行谈判，此前美国总统唐纳德·特朗普对印度商品征收高达50%的关税，其中包括与新德里继续购买俄罗斯石油相关的25%惩罚性关税。

印度商务和工业部长皮尤什·戈亚尔周二在首都的一次活动中表示：“我们正在与他们（美国）就双边贸易协议进行对话，

他谴责华盛顿的关税政策“不公平、不合理且不正当”，并批评“重要国家”为了惩罚性贸易措施而忽视全球可持续发展——显然是在暗指美国，但未直接点名。

关税施压新德里

这些关税于上月底生效，部分目的是为了向印度施压，要求其减少从莫斯科的能源进口。

贸易谈判失败后，特朗普此前已对印度出口商品征收25%的基础关税，进一步加剧了两国之间的紧张关系。

周一特朗普在Truth Social平台上再次批评印度，称两国的贸易关系是“完全单方面的灾难”。

美国副总统JD·万斯随后在X平台（前身为Twitter）上分享了特朗普帖子的一张截图。

帖子中特朗普称印度长期以来对美国商品征收全球最高的关税之一，使美国公司“无法”在印度市场竞争，而印度“向我们大量出口商品”。

特朗普表示：“印度大部分石油和军事产品均从俄罗斯购买，从美国购买的非常少，同时指出新德里曾“提出将关税降至零，但时间已经不多了。”

