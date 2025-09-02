2025年9月2日
印度表示，正在与华盛顿就双边贸易协议进行谈判，此前美国总统唐纳德·特朗普对印度商品征收高达50%的关税，其中包括与新德里继续购买俄罗斯石油相关的25%惩罚性关税。
印度商务和工业部长皮尤什·戈亚尔周二在首都的一次活动中表示：“我们正在与他们（美国）就双边贸易协议进行对话，
他谴责华盛顿的关税政策“不公平、不合理且不正当”，并批评“重要国家”为了惩罚性贸易措施而忽视全球可持续发展——显然是在暗指美国，但未直接点名。
关税施压新德里
这些关税于上月底生效，部分目的是为了向印度施压，要求其减少从莫斯科的能源进口。
贸易谈判失败后，特朗普此前已对印度出口商品征收25%的基础关税，进一步加剧了两国之间的紧张关系。
周一特朗普在Truth Social平台上再次批评印度，称两国的贸易关系是“完全单方面的灾难”。
美国副总统JD·万斯随后在X平台（前身为Twitter）上分享了特朗普帖子的一张截图。
帖子中特朗普称印度长期以来对美国商品征收全球最高的关税之一，使美国公司“无法”在印度市场竞争，而印度“向我们大量出口商品”。
特朗普表示：“印度大部分石油和军事产品均从俄罗斯购买，从美国购买的非常少，同时指出新德里曾“提出将关税降至零，但时间已经不多了。”