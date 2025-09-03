8月31日苏丹尼亚拉市举行了一场仪式，这场仪式可能成为一个转折点，此时正值该国发生冲突，而这些冲突是由自南苏丹分离以来该国经历的最大政治分裂所引发的。
自2023年4月以来，快速支援部队（RSF）领导人穆罕默德·哈姆丹·达格洛一直领导着这支准军事部队，与阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉将军领导的苏丹武装部队（SAF）作战。8月31日当天达格洛宣誓就任平行政府首脑。
根据新的苏丹创始联盟的声明，民兵领导人阿卜杜勒阿齐兹·亚当·希卢宣誓就任达格洛的助手，一个由13名成员组成的主席委员会完成了政府结构。
仪式的时机似乎是经过深思熟虑和精心策划的，旨在对抗竞争对手的活动。几天前，国际公认的过渡主权委员会在布尔汉的领导下，于喀土穆举行了自内战爆发以来的首次内阁会议。
现在当两个对立的政府都声称拥有合法性时，专家们认为，这个非洲第三大国家的两极分化是多年来进程的正式化。军事统治下的主权委员会称这个平行政府为“幽灵政府”，而这个平行政府的建立也凸显了这场僵持不下的战争的影响，即没有任何一方能够取得胜利。
非洲联盟和联合国都拒绝接受苏丹平行政府的权威，认为这对该国的团结和领土完整构成威胁。
冲突分裂的国家
自今年早些时候，快速支援部队及其盟友放弃了包括喀土穆在内的大部分北部、中部和东部地区给武装部队以来，他们加强了对苏丹西部的控制。
达格洛的部队控制了达尔富尔地区五个州首府中的四个，该地区位于利比亚、乍得和中非共和国的边界沿线，遍布着金矿。
分析师埃尔巴希尔·伊德里斯说：“几天前发生的事情是苏丹历史上的一个转折点”，他将此与2011年分裂苏丹的公投进行了令人不安的对比。
苏丹外交部长奥马尔·穆罕默德·艾哈迈德·西迪格称叛乱政府是不可持续的，并声称准军事部队正在“自掘坟墓”。
西迪格指出，由于平民伤亡惨重和大规模流离失所，当地的支持正在减少，援助组织宣布这是世界上最严重的人道主义危机。
西迪格说：“对国家团结没有威胁，但这可能会影响并拖延问题的解决”，他还质疑叛乱分子是否具备运营政府所需的行政能力。
他表示：“我不认为任何理性的政府会承认尼亚拉这个所谓的平行政府。”
争夺优势
冲突各方都声称自己是苏丹政府的合法继承者，并在其标志中使用苏丹秘书鸟。
正如伊德里斯指出的那样，这种情况已经演变成一场兄弟相残的战争，同时也演变成了一场消耗战。他对TRT非洲频道表示：“实际上，由于目前的僵局，他们正在为小块土地而战。”
军事僵局在法希尔最为明显，该市已被准军事部队围困一年多。
耶鲁大学人道主义研究实验室的卫星图像显示，快速支援部队已经建造了超过31公里的土方屏障，包围了这座城市，并将其人口围困。
战场上的动态表明，没有任何一方接近尾声，而且日益强硬的立场使得有意义的谈判比以往任何时候都更加困难。
苏丹军队认为，与达格洛的快速支援部队谈判会赋予其合法性，因此将其视为一条红线，实际上阻止了这些外交解决方案。
灾难加剧
随着新的冲突点的出现，冲突的人道主义代价继续上升。
联合国数据显示，这场战争已导致数万人死亡，超过1400万人流离失所。国际刑事法院已对战争罪和危害人类罪展开调查。
仅在法希尔，就有大约30万平民被困，无法获得食物、水、药品和人道主义援助。上周末达尔富尔发生山体滑坡，一个村庄被完全掩埋，造成多人死亡。
尽管苏丹西部的这个地区没有受到内战的影响，但它却收容了数十万逃离暴力事件的人。
面对根深蒂固的战争现实，非洲联盟呼吁“团结起来，停止枪声，确保迅速有效地提供紧急人道主义援助”，这似乎只是空洞的回声。
援助组织正面临着一个不可能的两难境地。由于无情的冲突，苏丹的一些地区完全无法进入。在叛乱分子控制的地区，人道主义组织需要克服与一个未经联合国承认的政府合作的复杂性。
伊德里斯解释说：“这现在是对主权和人性的考验……由于冲突的动态，运送援助物资变得更加困难。首先你需要获得地方当局的许可。我们必须优先考虑人类生命的尊严。”
令人担忧的景象
苏丹正站在一个令人悲伤的熟悉的路口。
分析人士警告说，平行政府的建立不仅仅是一场政治闹剧。相反，它有可能巩固战场僵局已经造成的裂痕。
尽管国际社会的拒绝不会赋予叛乱政府外交上的合法性，但苏丹更需要在实地找到解决方案。
现在的问题不是苏丹是否能够避免分裂，而是是否还有什么东西可以将这些碎片重新拼凑起来。