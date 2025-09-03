8月31日苏丹尼亚拉市举行了一场仪式，这场仪式可能成为一个转折点，此时正值该国发生冲突，而这些冲突是由自南苏丹分离以来该国经历的最大政治分裂所引发的。

自2023年4月以来，快速支援部队（RSF）领导人穆罕默德·哈姆丹·达格洛一直领导着这支准军事部队，与阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉将军领导的苏丹武装部队（SAF）作战。8月31日当天达格洛宣誓就任平行政府首脑。

根据新的苏丹创始联盟的声明，民兵领导人阿卜杜勒阿齐兹·亚当·希卢宣誓就任达格洛的助手，一个由13名成员组成的主席委员会完成了政府结构。

仪式的时机似乎是经过深思熟虑和精心策划的，旨在对抗竞争对手的活动。几天前，国际公认的过渡主权委员会在布尔汉的领导下，于喀土穆举行了自内战爆发以来的首次内阁会议。

现在当两个对立的政府都声称拥有合法性时，专家们认为，这个非洲第三大国家的两极分化是多年来进程的正式化。军事统治下的主权委员会称这个平行政府为“幽灵政府”，而这个平行政府的建立也凸显了这场僵持不下的战争的影响，即没有任何一方能够取得胜利。

非洲联盟和联合国都拒绝接受苏丹平行政府的权威，认为这对该国的团结和领土完整构成威胁。

冲突分裂的国家

自今年早些时候，快速支援部队及其盟友放弃了包括喀土穆在内的大部分北部、中部和东部地区给武装部队以来，他们加强了对苏丹西部的控制。

达格洛的部队控制了达尔富尔地区五个州首府中的四个，该地区位于利比亚、乍得和中非共和国的边界沿线，遍布着金矿。

分析师埃尔巴希尔·伊德里斯说：“几天前发生的事情是苏丹历史上的一个转折点”，他将此与2011年分裂苏丹的公投进行了令人不安的对比。

苏丹外交部长奥马尔·穆罕默德·艾哈迈德·西迪格称叛乱政府是不可持续的，并声称准军事部队正在“自掘坟墓”。

西迪格指出，由于平民伤亡惨重和大规模流离失所，当地的支持正在减少，援助组织宣布这是世界上最严重的人道主义危机。

西迪格说：“对国家团结没有威胁，但这可能会影响并拖延问题的解决”，他还质疑叛乱分子是否具备运营政府所需的行政能力。

他表示：“我不认为任何理性的政府会承认尼亚拉这个所谓的平行政府。”

争夺优势

冲突各方都声称自己是苏丹政府的合法继承者，并在其标志中使用苏丹秘书鸟。

正如伊德里斯指出的那样，这种情况已经演变成一场兄弟相残的战争，同时也演变成了一场消耗战。他对TRT非洲频道表示：“实际上，由于目前的僵局，他们正在为小块土地而战。”