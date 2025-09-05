美国总统唐纳德·特朗普表示，他将在与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基和欧洲领导人通话后，不久将与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京进行对话。

“是的，我会的”，特朗普在白宫与美国科技公司高管共进晚餐时回答记者关于否计划与克里姆林宫领导人会谈时说道。

此言论发表之际，俄罗斯对乌克兰发动了新一轮袭击。据哈尔科夫地区州长奥列格·西涅古博夫称，周四晚上，俄罗斯军队使用无人机袭击了霍蒂姆利亚村，造成三人死亡。

“两名男子和一名女子遇难，另有两人受伤，”他说，并补充道，一些受害者是道路维修工人。

同一天早些时候，在乌克兰北部切尔尼戈夫地区，两名丹麦难民委员会的工作人员在清理地雷区域时被俄罗斯火箭袭击身亡。

当地官员表示，遇难者是人道主义工作者，而俄罗斯国防部否认了这一说法，坚称其目标是一个远程无人机发射基地。