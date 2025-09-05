国际
俄罗斯袭击乌克兰哈尔科夫市之际，特朗普表示将很快与普京会晤
哈尔科夫和切尔尼戈夫的袭击造成平民和救援人员伤亡之际，美国总统释放与克里姆林宫重启谈判的信号。
特朗普此前警告俄罗斯，如果其不结束对乌克兰的战争，将面临进一步制裁。 / AP
2025年9月5日

美国总统唐纳德·特朗普表示，他将在与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基和欧洲领导人通话后，不久将与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京进行对话。

“是的，我会的”，特朗普在白宫与美国科技公司高管共进晚餐时回答记者关于否计划与克里姆林宫领导人会谈时说道。

此言论发表之际，俄罗斯对乌克兰发动了新一轮袭击。据哈尔科夫地区州长奥列格·西涅古博夫称，周四晚上，俄罗斯军队使用无人机袭击了霍蒂姆利亚村，造成三人死亡。

“两名男子和一名女子遇难，另有两人受伤，”他说，并补充道，一些受害者是道路维修工人。

同一天早些时候，在乌克兰北部切尔尼戈夫地区，两名丹麦难民委员会的工作人员在清理地雷区域时被俄罗斯火箭袭击身亡。

当地官员表示，遇难者是人道主义工作者，而俄罗斯国防部否认了这一说法，坚称其目标是一个远程无人机发射基地。

哈尔科夫、切尔尼戈夫、扎波罗热、第聂伯罗彼得罗夫斯克和苏梅地区的空袭警报持续到周五早晨。

此次袭击发生之际，欧洲领导人正加紧努力，试图向普京施压，促使其寻求停火或和平协议。

周四，超过二十个国家承诺向未来的“安保部队”提供部队支持，该部队将在任何最终和平协议后部署到乌克兰，旨在遏制俄罗斯的进一步侵略。

然而，外界越来越担忧莫斯科对谈判兴趣不大。本周，普京在访问北京期间表示，如果没有达成可接受的和平条件，俄罗斯将继续战斗。

乌克兰战争已进入第三年，造成数万人死亡，数百万人流离失所。

尽管西方领导人继续推动达成协议，但最新的袭击凸显了冲突的持续激烈程度。

