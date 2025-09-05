纽约州州长凯西·霍楚尔与移民权益组织周四表示，美国移民与海关执法局（ICE）联邦特工在纽约州的卡托和富尔顿地区进行突袭后，数十人被拘留。

霍楚尔在其办公室发布的一份声明中说道：“我对今天早晨移民与海关执法局在卡托和富尔顿的突袭感到愤怒，超过40名成年人被拘留，其中包括至少12名孩子的父母，这些孩子可能放学回家后发现家中空无一人。”

在唐纳德·特朗普总统任期内，移民与海关执法局成为其全面打击移民的主要力量，得到了创纪录的资金支持，并获得了更大的行动自由。

特朗普曾表示，他希望驱逐“最坏的罪犯”，但移民与海关执法局数据表明，被拘留的非犯罪人员数量有所增加。

移民权益组织“农村与移民事务部”在Facebook上表示，移民与海关执法局在对卡托村一家营养棒工厂Nutrition Bar Confectioners的突袭中，超过70名工人被捕。

《纽约时报》也援引目击者报道称，被拘留人数超过70人。

消息中说，这次针对营养棒工厂的突袭似乎是特朗普上任后纽约州最大规模的工作场所突袭之一。