纽约州州长凯西·霍楚尔与移民权益组织周四表示，美国移民与海关执法局（ICE）联邦特工在纽约州的卡托和富尔顿地区进行突袭后，数十人被拘留。
霍楚尔在其办公室发布的一份声明中说道：“我对今天早晨移民与海关执法局在卡托和富尔顿的突袭感到愤怒，超过40名成年人被拘留，其中包括至少12名孩子的父母，这些孩子可能放学回家后发现家中空无一人。”
在唐纳德·特朗普总统任期内，移民与海关执法局成为其全面打击移民的主要力量，得到了创纪录的资金支持，并获得了更大的行动自由。
特朗普曾表示，他希望驱逐“最坏的罪犯”，但移民与海关执法局数据表明，被拘留的非犯罪人员数量有所增加。
移民权益组织“农村与移民事务部”在Facebook上表示，移民与海关执法局在对卡托村一家营养棒工厂Nutrition Bar Confectioners的突袭中，超过70名工人被捕。
《纽约时报》也援引目击者报道称，被拘留人数超过70人。
消息中说，这次针对营养棒工厂的突袭似乎是特朗普上任后纽约州最大规模的工作场所突袭之一。
霍楚尔补充道：“我已经明确表示：纽约州将与联邦政府合作，确保边境安全并驱逐暴力罪犯，但我们绝不会容忍戴着面具的移民与海关执法局特工拆散家庭、抛弃孩子。”
《纽约时报》援引营养棒工厂主要负责人、70岁的马克·施密特的话称，他的所有工人都有合法的工作文件，并认为此次行动“过度”。
移民与海关执法局国土安全调查部门的一位发言人向媒体表示，此次行动是“经法院授权的执法行动”的一部分。
这位发言人在《Spectrum News 1》上发表的声明中表示。“虽然我们目前无法对这一具体正在进行的刑事调查发表更多评论，但美国移民与海关执法局国土安全调查部门仍致力于保护工人权益、维护美国法律。”
关于霍楚尔提到的富尔顿突袭的细节尚未公布，但州长表示，这种行动不会让纽约变得更安全。
纽约州州长霍楚尔补充道：“他们的行为摧毁了那些努力在这里建立生活的勤劳家庭。”