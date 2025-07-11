乌克兰总统泽连斯基周四表示，乌克兰已准备好在欧盟理事会丹麦轮值主席国的主持下，与欧盟开启所有谈判议题。泽连斯基还呼吁找到解决匈牙利否决权的方法，匈牙利的否决权阻碍了乌克兰加入欧盟的进程。

泽连斯基是在罗马举行的“乌克兰重建”会议期间，与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔会晤后发表上述声明的。

泽连斯基还在声明中表示：“感谢超过20亿欧元（23亿美元）的新一揽子支持计划。设立乌克兰重建欧洲旗舰基金也非常重要。该基金将有助于吸引更多对乌克兰的投资。”

泽连斯基强调，乌克兰的欧洲一体化仍然是首要目标，并表示需要找到克服匈牙利否决权的解决方案。

匈牙利总理欧尔班·维克托强烈反对乌克兰可能加入欧盟，并表示，一个处于战争状态的国家融入欧盟，将对欧盟的稳定构成严重威胁。

泽连斯基还分别与德国、芬兰、波兰和保加利亚领导人举行双边会谈。

泽连斯基在与德国总理弗里德里希·梅尔茨会晤后，感谢柏林特别是在防空系统方面的军事支持。

泽连斯基继续说道：“我向弗里德里希介绍了最近俄罗斯的袭击情况，并提到了我们的拦截无人机，这些无人机已经在一次袭击中击落了数十架‘沙赫德’无人机。”

泽连斯基对德国增加无人机生产的支持表示欢迎，并表示乌克兰在加入欧盟的道路上，德国可能是一个可以发挥关键作用的国家，他说：“德国是一个有实力和权威的国家，可以帮助我们打开通往欧盟的道路。”

泽连斯基在与芬兰总理佩泰里·奥尔波的会晤中，感谢芬兰一贯的支持以及芬兰公司在重建论坛上的强大存在。

乌克兰总统强调，为了对抗俄罗斯-伊朗的无人机袭击，乌克兰增加无人机产量至关重要，并应开展合作。

泽连斯基表示，在与保加利亚总理罗森·热利亚兹科夫的会晤中，双方就深化能源安全领域的合作达成一致。他还感谢保加利亚对乌克兰加入欧盟的支持，以及保加利亚加入“志愿者联盟”。

泽连斯基对波兰总理唐纳德·图斯克表示感谢，感谢他在国防援助、会议参与和对欧洲旗舰基金的支持。他表示，对与波兰在安全项目和联合武器生产等领域开展合作持积极态度。他还强调，波兰是国际援助的关键物流和过境中心。

当天早些时候，国家元首还参加了由32个国家和组织的代表参加的“有志者联盟”会议。

首次参加这次会议的人员包括基思·凯洛格将军以及美国参议员林赛·格雷厄姆和理查德·布卢门撒尔等。

泽连斯基强调该联盟的重要性时说：“对于我们来说，‘意愿者联盟’模式的运作至关重要——它致力于长期的安全保障以及保护我们免受目前正在进行的俄罗斯袭击。”