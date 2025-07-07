自6月初以来，已有近45万阿富汗人从伊朗返回，这一数据由联合国移民机构公布。此前，伊朗政府要求没有合法证件的阿富汗人在7月6日之前离境。

5月底，伊朗宣布所有无证件的阿富汗人必须在7月6日前离开，这一政策可能影响到约600万阿富汗人中的400万。

然而，在伊朗与以色列持续12天的冲突期间，针对外国人的打击力度进一步加大。

联合国机构在周一表示，自6月中旬以来，跨越边境的人数激增，有些日子在赫拉特省西部的伊斯兰卡拉口岸每天约有4万人过境。

从6月1日至7月5日，共有449,218名阿富汗人从伊朗返回。据国际移民组织发言人透露，今年迄今为止的总人数已达906,326人。

许多离境返回者表示，他们受到当局的压力、逮捕和驱逐，同时由于匆忙离开而损失了本就有限的经济资源。

大规模的国际援助削减对应对这一危机造成了影响，联合国、国际非政府组织以及塔利班官员呼吁提供更多资金以支持这些返乡者。

联合国警告称，这一涌入可能会使阿富汗局势更加不稳定，该国已经面临深度贫困、失业以及气候危机相关的冲击。联合国敦促各国不要强制遣返阿富汗人。

“强迫或施压阿富汗人返回可能会进一步加剧地区的不稳定，并导致他们向欧洲迁移，”联合国难民署（UNHCR）在周五的一份声明中表示。

间谍网

一名从伊朗返回的阿富汗人表示：“他们把我们当成间谍嫌疑人，对我们充满蔑视。”

“从普通民众到警察和政府，他们总是说，‘你们阿富汗人是我们最大的敌人，你们从内部摧毁了我们。’”他补充道。

“我们一直努力成为好的东道主，但国家安全是优先事项，因此非法居留者必须返回，”伊朗政府发言人法特梅·莫哈杰拉尼上周表示。

不过，发言人补充说，这并不意味着驱逐，而是让他们返回自己的祖国，并未提及所谓的间谍搜捕行动。

在持续12天的战争停火前，伊朗和以色列之间进行了交火，美国也加入了对伊朗铀浓缩设施的攻击。

出于国家安全考虑，伊朗今年已经开始加大对包括阿富汗人在内的外国人的打击力度，而在冲突期间，这一行动进一步升级，驱逐了大量阿富汗人。据人道主义官员透露，这些行动在冲突期间尤为明显。

伊朗当局估计，2022年约有260万阿富汗人没有合法证件居住在该国，这一情况是在美国领导的外国军队撤离后喀布尔陷落后出现的。

联合国难民署驻阿富汗代表阿拉法特·贾马尔在接受采访时表示，他对这一驱逐行动感到担忧，因为针对伊朗的袭击的愤怒可能已经波及到伊朗境内的阿富汗人。

“他们经历了一场非常可怕的战争，我们对此表示理解，但我们也感到阿富汗人可能成为替罪羊，一些愤怒情绪被发泄到他们身上，”他在喀布尔接受路透社采访时说道。