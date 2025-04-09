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巴基斯坦国家航空公司二十年来首次实现年度盈利
伊斯兰堡去年试图私有化巴基斯坦国际航空公司(PIA)的尝试以失败告终,因为只收到一个报价,远低于超过3亿美元的要价。
巴基斯坦国家航空公司二十年来首次实现年度盈利
Prime Minister Shehbaz Sharif on Wednesday termed it a "major turnaround after decades of losses" and said in a post on X: "The skies ahead looks brighter, God willing." / AP
2025年4月9日

巴基斯坦国防部长表示，在政府第二次尝试出售国家航空公司之前，巴基斯坦国际航空公司（PIA）公布了二十多年来的首次年度盈利。

这一消息是在周二晚间的PIA董事会会议上披露的。

巴基斯坦国防和航空部长卡瓦贾-穆罕默德-阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）周二晚些时候表示，巴基斯坦国际航空公司（PIA）董事会已经批准了 2024 财年的账目，该公司在 21 年后实现了 93 亿巴基斯坦卢比（约合 3314 万美元）的营业利润，递延税款调整后的净利润为 262 亿巴基斯坦卢比。航空公司发表的声明证实了这一点。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫周三表示，这是“数十年亏损后的重大转折”，并在X平台上发文称：“未来的天空将更加光明，愿真主保佑。”

去年，伊斯兰堡试图对巴基斯坦国际航空公司（PIA）进行私有化，但因仅收到一个远低于3亿美元要价的报价而以失败而告终。

出售失败

在私有化尝试之前，巴基斯坦政府已将航空公司近80%的历史债务转移至政府账目。根据该国私有化部的说法，在出售失败后，其余债务也从航空公司的账目中清除，以吸引潜在买家。

多年来，PIA依靠政府的财政援助维持运营，因为其运营收入被债务偿还成本所吞噬。

官员表示，减轻债务负担以及最近的改革措施，例如裁减员工、退出无利可图的航线和其他成本削减措施，使得这一年实现了盈利。

在去年尝试出售航空公司之前，PIA曾面临关闭的威胁，因未能支付账单，其飞机在国际机场被扣押，航班因无资金支付燃料或零部件费用而被取消。

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