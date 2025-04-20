阿拉伯国家谴责了一段由人工智制作的视频，该视频展示了耶路撒冷阿克萨清真寺被摧毁的场景。

极端主义的以色列平台分享了这段视频，视频中显示伊斯兰教第三大圣地被轰炸，并在其原址上建造所谓的“第三圣殿”。

视频中还出现了文字“明年在耶路撒冷……弥赛亚现在降临”。

巴勒斯坦外交部在一份声明中强烈谴责了这段视频，称其展示了“系统性煽动，意在加剧对被占领耶路撒冷的基督教和伊斯兰圣地的攻击”。

该部呼吁国际社会对此事“高度重视”，并采取国际法要求的措施，“制止以色列政府对我们人民的孤立行为”。

‘种族主义和极端主义的煽动’

据官方通讯社佩特拉报道，约旦外交部发表声明，谴责以色列定居者组织的“种族主义和极端主义煽动行为”。

声明指出，这些呼吁“与入侵行为的升级以及允许极端分子在以色列占领警察保护下进行挑衅行为的许可相无区别”。

该部重申，“阿克萨清真寺整体，包括其规定的全部面积，仅为穆斯林的礼拜场所。”

声明还补充说，“隶属于约旦宗教事务和伊斯兰事务部的耶路撒冷宗教基金和阿克萨清真寺事务部门，是唯一合法的管理机构，拥有对阿克萨圣地的管理和进入的独家管辖权。”

卡塔尔也表达了谴责，称这段视频和相关计划反映了一种“危险的挑衅行为，可能会显著加剧该地区的暴力，尤其是在加沙战争持续的情况下”。

卡塔尔外交部重申“卡塔尔坚决反对任何试图改变阿克萨清真寺、耶路撒冷或其圣地的历史和法律地位的行为”。

无尽的侵犯

尽管以色列官员声称阿克萨的现状得以维持，但耶路撒冷的伊斯兰宗教基金会对此表示反对。

所谓的现状是指1967年之前的安排，根据该安排，宗教基金会负责管理该地点，并且只有穆斯林被允许在此祈祷。

宗教基金会在周一表示，对该地点神圣性的反复侵犯标志着“对其作为仅供穆斯林礼拜的历史、宗教和法律地位的前所未有的破坏”。

此前，极右翼团体曾呼吁在上周日开始的犹太逾越节期间，对阿克萨清真寺进行大规模入侵。

自2003年以来，以色列当局几乎每天都允许定居者进入该区域。

以色列在1967年的阿以战争期间占领了东耶路撒冷，阿克萨清真寺就位于此地，并于1980年单方面将该城市并入以色列，这一举动未得到国际社会的承认。