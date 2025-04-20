国际
5分钟阅读
阿拉伯国家谴责以色列定居者制作一段AI视频,描绘对圣殿清真寺的破坏
阿拉伯国家外交部警告称,该视频系统性地煽动升级针对基督教和伊斯兰教圣地的行为。
阿拉伯国家谴责以色列定居者制作一段AI视频,描绘对圣殿清真寺的破坏
Al-Aqsa Mosque is the third-holiest site in Islam. / AA
2025年4月20日

阿拉伯国家谴责了一段由人工智制作的视频，该视频展示了耶路撒冷阿克萨清真寺被摧毁的场景。

极端主义的以色列平台分享了这段视频，视频中显示伊斯兰教第三大圣地被轰炸，并在其原址上建造所谓的“第三圣殿”。

视频中还出现了文字“明年在耶路撒冷……弥赛亚现在降临”。

巴勒斯坦外交部在一份声明中强烈谴责了这段视频，称其展示了“系统性煽动，意在加剧对被占领耶路撒冷的基督教和伊斯兰圣地的攻击”。

该部呼吁国际社会对此事“高度重视”，并采取国际法要求的措施，“制止以色列政府对我们人民的孤立行为”。

‘种族主义和极端主义的煽动’

据官方通讯社佩特拉报道，约旦外交部发表声明，谴责以色列定居者组织的“种族主义和极端主义煽动行为”。

声明指出，这些呼吁“与入侵行为的升级以及允许极端分子在以色列占领警察保护下进行挑衅行为的许可相无区别”。

该部重申，“阿克萨清真寺整体，包括其规定的全部面积，仅为穆斯林的礼拜场所。”

声明还补充说，“隶属于约旦宗教事务和伊斯兰事务部的耶路撒冷宗教基金和阿克萨清真寺事务部门，是唯一合法的管理机构，拥有对阿克萨圣地的管理和进入的独家管辖权。”

卡塔尔也表达了谴责，称这段视频和相关计划反映了一种“危险的挑衅行为，可能会显著加剧该地区的暴力，尤其是在加沙战争持续的情况下”。

卡塔尔外交部重申“卡塔尔坚决反对任何试图改变阿克萨清真寺、耶路撒冷或其圣地的历史和法律地位的行为”。

无尽的侵犯

尽管以色列官员声称阿克萨的现状得以维持，但耶路撒冷的伊斯兰宗教基金会对此表示反对。

所谓的现状是指1967年之前的安排，根据该安排，宗教基金会负责管理该地点，并且只有穆斯林被允许在此祈祷。

宗教基金会在周一表示，对该地点神圣性的反复侵犯标志着“对其作为仅供穆斯林礼拜的历史、宗教和法律地位的前所未有的破坏”。

此前，极右翼团体曾呼吁在上周日开始的犹太逾越节期间，对阿克萨清真寺进行大规模入侵。

自2003年以来，以色列当局几乎每天都允许定居者进入该区域。

以色列在1967年的阿以战争期间占领了东耶路撒冷，阿克萨清真寺就位于此地，并于1980年单方面将该城市并入以色列，这一举动未得到国际社会的承认。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us