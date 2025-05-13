唐纳德-特朗普周二抵达沙特阿拉伯，这是他海湾之行的第一站，此行还将访问卡塔尔和阿拉伯联合酋长国。虽然似乎很难就中东危机地区达成协议，但据称特朗普正专注于商业交易。

特朗普的随行代表团由美国商界有影响力的人士组成，其中包括特斯拉首席执行官兼特朗普顾问埃隆·马斯克，特朗普的第一站是利雅得。特朗普将出席沙特-美国投资论坛，他将于周三前往卡塔尔，周四前往阿拉伯联合酋长国。

沙特投资大臣哈立德-法利赫（Khalid al-Falih）在论坛开幕式上说："能源仍然是我们两国关系的基石之一，而沙特王国的投资和商业机会也在成倍增长。”

在特朗普抵达前发表的声明中，他说道，“当沙特人和美国人携手合作时，往往会发生非常好的事情；这些努力往往会取得巨大的成功。“

沙美投资论坛以一段展示雄鹰和猎鹰的宣传视频开场，庆祝两国长期以来的友好关系。出席论坛的嘉宾包括贝莱德首席执行官拉里·芬克、黑石集团首席执行官斯蒂芬·施瓦茨曼、美国财政部长斯科特·贝森特，以及沙特财政大臣穆罕默德·贾丹和哈立德·法利赫。

沙特阿拉伯和美国几十年来一直保持着密切的关系。两国关系建立在石油供应与安全保障的互惠基础之上。

可能的土耳其访问与伊朗核谈判

特朗普还表示，他可能于周四前往土耳其，与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基进行面对面会谈。这是特朗普再次上任后的第二次海外访问，首次是前往罗马参加教皇方济各的葬礼。此行正值地缘政治紧张局势加剧之际。

除了推动解决乌克兰战争，特朗普政府还在推动一项新的援助机制以帮助饱受战争摧残的加沙，并敦促以色列总理内塔尼亚胡同意新的停火协议。

上周末，美国和伊朗谈判代表在阿曼会面，讨论可能达成限制德黑兰核活动的协议。特朗普警告称，如果外交手段失败，他将考虑对伊朗采取军事行动。

然而，除了可能的土耳其访问，这些议题并非特朗普此次中东之行的主要关注点。

沙特防务与以色列关系正常化

美国、沙特、卡塔尔和阿联酋预计将宣布总额可能达到数万亿美元的投资计划。沙特阿拉伯已在今年1月承诺未来四年内向美国投资6000亿美元，而特朗普表示，他将要求达到1万亿美元的投资。

除马斯克外，随行的商界领袖还包括贝莱德首席执行官拉里·芬克和花旗集团首席执行官简·弗雷泽。国务卿兼国家安全顾问马尔科·卢比奥以及国防部长皮特·赫格塞斯也将随行。

在利雅得期间，特朗普预计将向沙特提供价值超过1000亿美元的武器装备，其中可能包括C-130运输机等先进武器。

据路透社报道，美国和沙特预计将避免讨论利雅得与以色列关系正常化的问题，尽管这是特朗普在该地区最持久的地缘政治目标。

特朗普的中东特使史蒂夫·维特科夫上周表示，他预计《亚伯拉罕协议》的扩展将取得进展。该协议是特朗普在第一任期内促成的，阿联酋、巴林、苏丹和摩洛哥等阿拉伯国家通过该协议承认了以色列。

然而，由于内塔尼亚胡反对永久停火或建立巴勒斯坦国，与利雅得达成类似协议的可能性不大。

特朗普在卡塔尔和阿联酋的第二站和第三站预计也将以经济议题为主。卡塔尔王室预计将向特朗普赠送一架豪华波音747-8飞机，用作总统专机“空军一号”。这一安排引发了伦理专家的批评。特朗普计划在任期结束后将该飞机捐赠给总统图书馆。