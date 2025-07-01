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反核组织悼念日本原子弹爆炸中遇难的3.8万名儿童
国际禁止核武器联盟和国际废除核武器倡议组织推出了一个数字平台，以悼念在原子弹爆炸中丧生的儿童。
反核组织悼念日本原子弹爆炸中遇难的3.8万名儿童
In this 1945 file photo, a view of the devastation after the atom bomb was dropped, in Hiroshima, Japan. / AP
2025年7月1日

这家获得诺贝尔和平奖的反核组织周二在美国广岛和长崎原子弹爆炸中3.8万名儿童丧生80周年之际举办了一项在线纪念活动。

国际禁止核武器联盟和国际废除核武器倡议组织（ICAN）在一份声明中表示，纪念活动包含400多份资料，详细描述了这些儿童的生活。声明中说，他们痛苦的死亡以及幸存家人所经历的悲痛。 通过分享他们令人心碎的故事，我们希望既缅怀他们，又能激励人们采取行动消除核武器。鉴于全球紧张局势加剧，这项使命比以往任何时候都更加紧迫。

1945年8月6日和9日，美国向日本的这两座城市投下了原子弹，这是核武器唯一一次在战争中使用。几天后，日本投降了。

据估计，广岛有14万人丧生，长崎有7.4万人丧生，其中包括一些在爆炸中幸存下来、后来因辐射而死亡的人。

国际废除核武器倡议组织援引广岛和长崎当局的话说，在总共约21万名受害者中3.8万名是儿童。

华盛顿从未就轰炸道歉。

点击在线平台上的鹤形图标，访客可以查看426名儿童中132名的个人资料，这些儿童的年龄从婴儿到青少年不等，并附有他们的照片。

其中包括13岁的为野忠子（Tadako Tameno），她在广岛原子弹袭击两天后，痛苦地死于母亲的怀抱中。

长崎原子弹袭击中，水町（Mizumachi）一家的六个孩子丧生。只有14岁的佐知子（Sachiko）幸存下来。

此前美国总统唐纳德·特朗普上周将华盛顿对伊朗核设施的袭击比作广岛和长崎的原子弹爆炸。

特朗普在海牙表示：“事实上，如果你看看广岛，看看长崎，你就会知道它也结束了一场战争。”

此举激起了幸存者的愤怒，并在广岛引发了一场小规模抗议活动。广岛市议会通过了一项决议，谴责为使用原子弹辩护的言论。

国际废除核武器倡议组织于 2017 年荣获诺贝尔和平奖。去年该奖项授予了广岛和长崎原子弹爆炸幸存者组成的草根运动“日本被团协”。

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