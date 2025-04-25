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联合国呼吁巴基斯坦和印度保持克制
因克什米尔地区发生恐怖袭击而局势升级的背景下，联合国呼吁巴基斯坦和印度保持最大限度的克制，并通过对话解决所有问题。
联合国呼吁巴基斯坦和印度保持克制
مظاهرات احتجاجية ضد قرارات الهند بتعليق معاهدة تقسيم المياه مع باكستان / Reuters
2025年4月25日

联合国发言人斯特凡·杜加里克在新闻发布会上表示，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯虽然没有与冲突双方直接联系，但他正密切关注局势，并对此深感担忧。

杜加里克谴责了在查谟和克什米尔发生的恐怖袭击，该袭击导致多名平民死亡。他呼吁巴基斯坦和印度保持最大限度的克制。

他强调，双方应避免采取任何可能加剧局势的行动，并重申通过双边对话和和平手段解决所有问题的重要性。

周二，武装分子在印度管辖的查谟和克什米尔地区的帕赫尔甘向游客开火，造成26人死亡，多人受伤。

袭击发生后，印度总理纳伦德拉·莫迪中断了对沙特阿拉伯的正式访问，返回新德里，并立即与高级官员召开高级别安全会议，评估局势。

印度官员表示，袭击者“来自巴基斯坦”，而伊斯兰堡则指责印度方面对其进行虚假宣传。

印度决定暂停执行《印度河水条约》，并要求驻新德里的巴基斯坦外交官在一周内离境，同时停止向巴基斯坦公民发放签证，并取消此前签发的所有签证。

巴基斯坦被禁组织“虔诚军”的分支“抵抗阵线”宣布对帕赫尔甘的袭击负责。

美国国务院发言人塔米·布鲁斯表示，美国总统唐纳德·特朗普和国务卿马尔科·鲁比奥“强烈谴责一切恐怖主义行为……并要求将这一可怕行为的肇事者绳之以法”。

与此同时，巴基斯坦在周四的国家安全委员会会议后宣布驱逐印度外交官，暂停向印度公民发放签证，关闭与印度的边界和领空，并停止与印度的贸易。

巴基斯坦政府表示将采取“强硬措施”应对“印度的威胁”，并在总理夏巴兹·谢里夫办公室的一份声明中警告称，若印度试图切断印度河的水源供应，将被视为“战争行为”。

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