莫斯科和德黑兰就伊朗核计划进行讨论
莫斯科和德黑兰的谈判正直英国、法国和德国威胁除非伊朗限制铀浓缩活动否则要重新实施联合国制裁的一个时期。
伊朗将于周二在日内瓦与欧盟三方举行会谈。 / AA
2025年8月26日

在欧洲国家威胁因 2015 年核协议破裂而重新对德黑兰实施制裁之后，伊朗和俄罗斯总统讨论了伊朗的核计划。

英国、法国和德国威胁启动“快速恢复机制”，重新引入联合国此前因协议而暂停的制裁，除非伊朗同意限制其铀浓缩活动并恢复与国际原子能机构（IAEA）检查员的合作。

据伊朗国家媒体报道，伊朗将于周二在日内瓦与欧洲三国举行会谈。

克里姆林宫周一表示，俄罗斯总统普京与伊朗总统马苏德·佩泽什基安通了电话，双方“触及了伊朗核计划相关局势”。

伊朗总统府表示，佩泽什基安感谢普京支持德黑兰“铀浓缩权利”，并表示伊朗“并未寻求，也永远不会寻求制造核武器”。

在俄罗斯对乌克兰的军事行动期间，两国在政治、军事和经济领域的关系得到了加强。

在当前与美国和欧洲的核谈判僵局中，伊朗经常试图在关键谈判前与俄罗斯和中国协调立场。

俄罗斯《生意人报》周一报道称，莫斯科反对“快速恢复”制裁的想法。

该报援引俄罗斯外交部声明称，“英国、德国和法国威胁启动机制重新引入此前暂停的联合国对伊朗制裁，是一个严重的破坏稳定的因素。”

俄罗斯是2015年《联合全面行动计划》（JCPOA）的签署方之一，该协议为伊朗提供了制裁减免，以换取其限制核计划。

伊朗对启动协议的快速恢复条款的合法性提出质疑，指责欧洲未履行其在协议中的承诺。

今年早些时候，在与以色列的12天战争后，伊朗暂停了与联合国核监督机构的合作，理由是国际原子能机构未谴责以色列和美国对其核设施的袭击。

