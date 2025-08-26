2025年8月26日
在欧洲国家威胁因 2015 年核协议破裂而重新对德黑兰实施制裁之后，伊朗和俄罗斯总统讨论了伊朗的核计划。
英国、法国和德国威胁启动“快速恢复机制”，重新引入联合国此前因协议而暂停的制裁，除非伊朗同意限制其铀浓缩活动并恢复与国际原子能机构（IAEA）检查员的合作。
据伊朗国家媒体报道，伊朗将于周二在日内瓦与欧洲三国举行会谈。
克里姆林宫周一表示，俄罗斯总统普京与伊朗总统马苏德·佩泽什基安通了电话，双方“触及了伊朗核计划相关局势”。
伊朗总统府表示，佩泽什基安感谢普京支持德黑兰“铀浓缩权利”，并表示伊朗“并未寻求，也永远不会寻求制造核武器”。
在俄罗斯对乌克兰的军事行动期间，两国在政治、军事和经济领域的关系得到了加强。
在当前与美国和欧洲的核谈判僵局中，伊朗经常试图在关键谈判前与俄罗斯和中国协调立场。
俄罗斯《生意人报》周一报道称，莫斯科反对“快速恢复”制裁的想法。
该报援引俄罗斯外交部声明称，“英国、德国和法国威胁启动机制重新引入此前暂停的联合国对伊朗制裁，是一个严重的破坏稳定的因素。”
俄罗斯是2015年《联合全面行动计划》（JCPOA）的签署方之一，该协议为伊朗提供了制裁减免，以换取其限制核计划。
伊朗对启动协议的快速恢复条款的合法性提出质疑，指责欧洲未履行其在协议中的承诺。
今年早些时候，在与以色列的12天战争后，伊朗暂停了与联合国核监督机构的合作，理由是国际原子能机构未谴责以色列和美国对其核设施的袭击。