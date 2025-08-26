在欧洲国家威胁因 2015 年核协议破裂而重新对德黑兰实施制裁之后，伊朗和俄罗斯总统讨论了伊朗的核计划。

英国、法国和德国威胁启动“快速恢复机制”，重新引入联合国此前因协议而暂停的制裁，除非伊朗同意限制其铀浓缩活动并恢复与国际原子能机构（IAEA）检查员的合作。

据伊朗国家媒体报道，伊朗将于周二在日内瓦与欧洲三国举行会谈。

克里姆林宫周一表示，俄罗斯总统普京与伊朗总统马苏德·佩泽什基安通了电话，双方“触及了伊朗核计划相关局势”。

伊朗总统府表示，佩泽什基安感谢普京支持德黑兰“铀浓缩权利”，并表示伊朗“并未寻求，也永远不会寻求制造核武器”。

在俄罗斯对乌克兰的军事行动期间，两国在政治、军事和经济领域的关系得到了加强。