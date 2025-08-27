据德国《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung，简称FAZ）报道，最近几周，美国总统唐纳德·特朗普曾四次试图通过电话联系印度总理纳伦德拉·莫迪，但莫迪均未接听。FAZ认为，这一行为反映了莫迪对美国施压印度停止进口俄罗斯石油的“愤怒”和“谨慎”。
据报道，这些电话的背景是美印贸易紧张局势的加剧：特朗普政府对印度商品征收了高达50%的关税，作为对印度进口俄罗斯石油的惩罚性措施。这是除巴西外，美国对任何国家实施的最高关税。同时，印度加大了对俄罗斯廉价石油的采购，这进一步引发了华盛顿的不满。
FAZ指出，莫迪拒接电话并非一时冲动，而是经过深思熟虑的外交策略，旨在避免陷入特朗普惯用的谈判风格。特朗普此前曾在没有正式协议的情况下，公开宣称与越南达成贸易协议，这一事件成为了印度的警示案例。
FAZ援引政治分析家、纽约新学院印度-中国研究所联合主任马克·弗雷泽（Mark Frazier）的观点称，美国的印太战略正面临挑战，因为印度从未打算在对抗中国的问题上完全站在美国一边。
此外，特朗普家族在德里附近的豪华大厦项目引发了批评，而特朗普公开声称为印巴停火“居功”也遭到印度的坚决否认。特朗普在白宫接待巴基斯坦陆军参谋长的举动，更被新德里视为一种挑衅。
两位领导人最近一次确认的通话发生在6月17日，当时是应特朗普的请求。此次通话是帕哈尔甘恐袭事件和印度随后展开的“辛杜尔行动”之后的首次对话。莫迪在通话中明确表示，印巴停火并未涉及美国的调解，而是由巴基斯坦主动发起的双边讨论。印度外交部重申，印度绝不会接受第三方在此类问题上的调解。
FAZ还指出，这些事件反映了印度外交政策的更广泛调整。新德里似乎正在多元化其战略伙伴关系，悄然加强与中国和俄罗斯等国家的联系，而不再单纯依赖美国的框架。这一转变与印度即将参加在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会的计划相吻合。