据德国《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung，简称FAZ）报道，最近几周，美国总统唐纳德·特朗普曾四次试图通过电话联系印度总理纳伦德拉·莫迪，但莫迪均未接听。FAZ认为，这一行为反映了莫迪对美国施压印度停止进口俄罗斯石油的“愤怒”和“谨慎”。

据报道，这些电话的背景是美印贸易紧张局势的加剧：特朗普政府对印度商品征收了高达50%的关税，作为对印度进口俄罗斯石油的惩罚性措施。这是除巴西外，美国对任何国家实施的最高关税。同时，印度加大了对俄罗斯廉价石油的采购，这进一步引发了华盛顿的不满。

FAZ指出，莫迪拒接电话并非一时冲动，而是经过深思熟虑的外交策略，旨在避免陷入特朗普惯用的谈判风格。特朗普此前曾在没有正式协议的情况下，公开宣称与越南达成贸易协议，这一事件成为了印度的警示案例。

FAZ援引政治分析家、纽约新学院印度-中国研究所联合主任马克·弗雷泽（Mark Frazier）的观点称，美国的印太战略正面临挑战，因为印度从未打算在对抗中国的问题上完全站在美国一边。