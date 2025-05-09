土耳其
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土耳其迎接载有乌克兰粮食前往危机地区的联合国援助船
作为联合国机构抗击全球饥饿使命的一部分，悬挂黎巴嫩国旗的“勇敢指挥官”号船只抵达萨姆松，船上载有来自乌克兰的 20,000 吨小麦。
土耳其迎接载有乌克兰粮食前往危机地区的联合国援助船
WFP county director pointed out that 5,000 of the 20,000 tonnes of wheat transferred from the ship would be allocated for the WFP’s humanitarian operations in Syria. / AA
2025年5月9日

一艘载有2万吨乌克兰小麦的人道主义援助船已抵达土耳其北部萨姆松省的托罗斯港，这是联合国世界粮食计划署（WFP）为支持包括叙利亚在内的危机地区所发起的一项倡议的一部分。

这艘悬挂贝鲁特旗帜的“勇敢指挥官”号于周四在托罗斯港受到WFP土耳其办公室、土耳其外交部、农业与林业部以及萨姆松省政府的欢迎仪式接待。

萨姆松代理副省长凯马尔·耶尔德兹（Kemal Yildiz）将这批援助物资描述为全人类共同良知和团结的象征。

耶尔德兹表示，土耳其为能够接待WFP感到自豪，并强调土耳其一直是联合国粮食供应的领导者，自该计划启动以来就自愿为其提供支持。

WFP土耳其国家主任斯蒂芬·卡希尔（Stephen Cahill）强调了此次行动的重要性。

“今天我们站在萨姆松港，这里是WFP人道主义行动的重要门户，承载着我们消除全球饥饿的使命。我们欢迎‘勇敢指挥官’号的到来，它象征着国际团结和迅速的人道主义行动。”

土耳其在全球粮食分配中的战略角色

卡希尔指出，这艘船自2022年黑海粮食走廊倡议启动以来首次从乌克兰运送人道主义援助，对WFP具有特殊意义。

“这表明了土耳其政府对人道主义行动的承诺，同时也确保了WFP能够获取全球粮食供应，这对我们的行动至关重要。”他补充道，并对萨姆松省政府、外交部及捐助国的支持表示感谢。

他强调土耳其在全球粮食分配中的战略作用，并指出WFP在过去五年中从土耳其采购了价值11亿美元的粮食，这些粮食全部作为人道主义援助分发到全球。

卡希尔指出，从这艘船转运的2万吨小麦中，有5000吨将用于WFP在叙利亚的人道主义行动。

“这再次表明，我们与土耳其政府的关系涉及多个领域。我们在这里与叙利亚难民的合作，以及我们在全球范围内的工作，都体现了这一点。”他说道。

应对全球饥饿的努力

“不幸的是，今天我们生活在一个分裂的世界中，看看周边发生的事情，比如加沙、苏丹、也门的情况。这再次表明，WFP的工作不仅限于土耳其，而是遍布全球。”他说道，“这也是一种团结的呼吁，呼吁各方共同努力。这也是对土耳其在这一地区发挥和平调解作用的领导力的呼吁。”

“但这并不是他们能够单独完成的事情，不是吗？我们看到许多捐助者参与了黑海粮食倡议，而我们现在需要这种支持，尤其是在今天这个更加分裂的世界中，这就是为什么我们今天呼吁人道主义世界团结起来，展现这种团结。”

土耳其外交部国际经济事务总司司长艾琳·塞基兹科克（Aylin Sekizkok）大使强调了日益严重的全球粮食危机，并指出超过8.4亿人面临饥饿问题。

“这8.4亿不仅仅是一个数字，我们谈论的是现实中的饥饿。”她说道。

塞基兹科克强调，土耳其通过利用其农业能力向全球提供援助，并分享可持续发展经验，为应对全球饥饿问题作出了努力。

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