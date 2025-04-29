唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，打击无视其强硬移民政策的“庇护城市”，此时正值他重返总统职位后的首个100天临近。

周一的命令要求官员在30天内公布被指“阻碍联邦移民法执行的”州和地方政府名单，并警告这些地方可能会失去部分政府资金的支持。

特朗普本周将庆祝他重返白宫以来的成就，强调其在经济、外交政策、政府效率以及移民问题上取得的成功。

这位共和党人表示，他在兑现竞选承诺方面取得了重大进展，尤其是在遏制从墨西哥非法越境的问题上，而这一问题在他的民主党前任乔·拜登执政期间曾达到创纪录水平。

然而，自1月以来，特朗普的支持率大幅下降。根据《华盛顿邮报》和ABC的民意调查，超过40%的美国人表示他们“强烈反对”特朗普。

特朗普发言人卡罗琳·莱维特 (Karoline Leavitt) 周一表示，自 2024 年 3 月拜登还在任以来的 12 个月里，在墨西哥边境遭遇非法移民的次数减少了 95%。这一数字在拜登时期为14万之际，如今降至7千。

“美国的边境现在是安全的，这都归功于特朗普总统，”她说。“他恢复了法治，执行了我们的移民法律，并捍卫了美国的主权。”

特朗普在竞选期间针对打击非法移民中涉嫌强奸犯和杀人犯的严厉言论，引起了对非法移民问题担忧的美国选民的共鸣。

周一的行政命令针对“庇护城市”，这些城市通常禁止地方官员向联邦特工报告可能面临驱逐的非法移民。

波士顿、芝加哥、丹佛和纽约的市长在3月的一次国会听证会上因其移民政策受到质询。

法院支持庇护法的合法性，一名美国法官上周裁定，特朗普政府不能因地方政府为无证移民提供有限保护而扣留联邦资金。

为表明特朗普对移民问题的重视，周一白宫草坪上摆满了印有移民大头照的横幅，照片上方用大写字母标注“被捕”，下方则列出了他们被指控的罪行，包括“一级谋杀”、“儿童性虐待”和“芬太尼分销”等。

白宫发布的一份新闻稿还列出了100名被称为“最严重的犯罪非法移民”的人员名单，这些人是在特朗普上任后被捕的。

与此同时，众议院的共和党人提出了一项法案，赋予特朗普征收一系列严厉移民费用的权力，包括最低1,000美元的庇护申请费用。

特朗普还向墨西哥边境派遣了军队，并将拉丁美洲的帮派如“阿拉瓜列车”和“MS-13”指定为恐怖组织。

然而，他与法官、人权组织和民主党人发生了冲突，后者指责他在急于驱逐移民时忽视了宪法权利，有时甚至不给予听证的权利。

特朗普的边境安全负责人汤姆·霍曼周一对记者表示，“我们拥有这个国家历史上最安全的边境。”

他被问及驱逐出境率问题，尽管特朗普在竞选时承诺进行美国历史上最大规模的驱逐出境，但驱逐出境率仍落后于拜登时期的数字。

尽管政府没有公布全面的数据，但移民政策研究所表示，预计今年将有 50 万人被驱逐出境，低于2024财年拜登时期的68.5万人。

霍曼认为，这些比较具有误导性，并指出拜登的驱逐出境数据包括在边境被拒之门外的人员，而其中许多人甚至在越过边境之前就被拦截了。