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迷失的一代：海地儿童如何落入帮派之手
自 2021 年以来，这个加勒比国家一直处于混乱之中。帮派占领了首都和其他地方，造成食品和医疗用品的灾难性短缺。
迷失的一代：海地儿童如何落入帮派之手
#NFU11 : 海地陷入帮派暴力危机 / TRT Global
2024年12月13日

迷失的一代：海地儿童如何落入帮派之手

政治不稳定和普遍贫困使儿童没有多少选择。

海地首都太子港的一名 16 岁少年告诉人权观察组织，他 14 岁时加入了 “上帝之村 ”犯罪组织。

“在加入该组织之前，我和母亲住在一起。找吃的和穿的真的很难，"他说。“家里没有食物。但有了这个组织，我就有饭吃了。

这不是一个孤立的故事。

自 2021 年以来，这个加勒比国家一直处于混乱之中。帮派占领了首都和其他地方，造成食品和医疗用品的灾难性短缺。

海地的许多儿童被暴力团伙招募，这些团伙控制了首都，并在国家崩溃时剥削弱势群体。

“国际政治学教授阿马伦杜-米斯拉说："贫困、混乱和无法无天是海地帮派武装儿童的主要因素。

米斯拉说，许多因冲突而成为孤儿的儿童加入帮派是摆脱饥饿的唯一途径。

“他告诉《TRT 世界报》："由于没有合法机构阻止儿童加入帮派，因此帮派的活动不受惩罚。

犯罪团伙经常向儿童许诺食物、保护和归属感。许多别无选择的儿童落入了这个陷阱。

这些犯罪团伙以恐惧为统治手段，实施绑架、勒索和暴力地盘争夺战等犯罪活动。由于没有政府的积极干预，这些犯罪团伙目前控制着太子港近 80% 的地区。

无法无天的国家

海地迅速陷入无法无天的状态，尤其是在 2021 年总统约韦内尔-莫伊塞遇刺身亡后，情况更是雪上加霜。在他去世后出现的权力真空中，帮派控制了首都的大部分地区。

该地区的生活充满暴力。绑架、勒索和武装冲突屡见不鲜。

援助组织报告说，饥饿和赤贫使许多家庭陷入绝望，使他们容易受到犯罪分子的剥削。

据世界粮食计划署称，海地一半以上的人口面临严重的赤字，而儿童受影响最大。

“米斯拉说："因此，在为生存而挣扎的过程中，甚至连父母都对自己的孩子被招募进帮派视而不见。

专家们说，随着海地经济危机的加深，这一趋势在过去两年中明显恶化。

年仅 10 岁的儿童被迫充当望风者、携带武器并参与暴力行为。他们中的许多人无法说 “不”，因为饥饿和暴力让他们别无选择。

性暴力已达到令人震惊的程度

在政治不稳定和社会动荡的环境下，随着帮派的泛滥，性暴力已达到令人震惊的程度。

联合国人权高专办3月份发布的报告指出，该国的性暴力“没有得到报道，肇事者基本上没有受到惩罚”，并记录了许多帮派成员犯下的强奸案件。

妇女和女孩遭受可怕的暴力行为，因为犯罪团伙将此作为实施控制和恐吓的策略。

米斯拉说：“女孩被迫成为性奴隶，并被分配到‘营地’从事清洁和做饭等卑微工作。男孩则接受监视和间谍训练。他们被迫在前线与警察作战，因为他们不太可能成为执法部门的目标。”他说。

“被多名帮派成员强奸的女孩要么怀孕，要么感染性传播疾病。一旦发现怀孕，她们就会被赶出营地，被迫过上卖淫的生活。”他解释道。

这种暴力的后果远远超出了直接的身体伤害，给受害者造成了深深的心理创伤，并进一步破坏了本已脆弱的人口的稳定。

无国界医生组织发现，遭受暴力或被迫暴力的儿童存在严重的心理健康问题。许多人患有创伤后应激障碍（PTSD）、抑郁和焦虑。

然而，心理健康服务仍然极其有限，为生活在持续暴力威胁下的儿童提供足够的护理几乎是不可能的。

崩溃的教育体系

学校长期以来被视为避难所，也无法逃脱混乱。海地本已脆弱的教育体系现在正处于崩溃的边缘。

在帮派控制的地区，许多学校被迫关闭，而教师则始终生活在对暴力和勒索的恐惧之中。

海地教育部报告称，一些学校无限期关闭，导致数千名儿童被剥夺了受教育的机会。

如果没有学校，孩子们就会失去为数不多的摆脱贫困的机会之一。

虽然缺乏教育加剧了这场危机，但儿童越来越多地陷入困境，导致他们落入帮派之手。

“许多生活在这种暴力环境中的男孩长大后成为残忍的罪犯，”米斯拉说。

其中许多儿童在与敌对帮派或警察的冲突中死亡。

尽管危机不断加深，但国际社会的反应却很缓慢。

专家警告说，如果世界继续对这种情况视而不见，对海地儿童造成的伤害将是不可逆转的。

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