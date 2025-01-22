由于美国政府未能将非洲作为优先事项，中国在该地区的影响力不断增强。

多年来，华盛顿在非洲的经济影响力一直处于静止状态。制裁、政治优先权、选择性准入以及不断变化的投资量都意味着美国在该地区的金融影响力微乎其微。

因此，人们不应期待美国总统乔-拜登对安哥拉的访问会带来奇迹，这是他自2021年上任以来首次访问非洲。

此行的时间安排传递了一个关于美国优先事项的惊人信息： 拜登将是近十年来首位访问撒哈拉以南非洲的美国国家元首。“白宫在一份声明中说："总统对罗安达的访问强调了美国对非洲伙伴的承诺，并表明了合作应对挑战对美国人民和非洲大陆的重要性。

拜登此行的目标之一是试图限制中国在安哥拉及其他地区日益增长的经济影响力。但中国的大量投资和各种发展建议表明，华盛顿早在几年前就失去了这个机会。

两国都在争夺非洲的稀土矿资源。中国对开发非洲的商业市场和港口特别感兴趣，而华盛顿在该地区的目标则是防止民主倒退，并维持一个 “志同道合 ”的军事和商业合作伙伴网络。

投资缺口

华盛顿一直在努力推进在非洲的多部门投资。

从工业到农业，从绿色投资到能源融资，中国继续优先考虑对非洲未来发展需求至关重要的领域。中非合作论坛（FOCAC）等平台在使非洲的融资需求与中国的发展支持相一致方面发挥着重要作用。这使中国政府得以宣称自己是非洲现代化的领导者。

这正是拜登政府在经济上的不足之处。在能源方面，拜登政府承诺为非洲的可再生能源提供数百万美元的资金支持。然而，与非洲大陆日益增长的能源投资需求相比，投资额显得微不足道。

这正是拜登政府在经济上的不足之处。在能源方面，拜登政府承诺为非洲可再生能源的利用提供数百万美元的资金。但与非洲大陆日益增长的能源投资需求相比，投资额显得微不足道。

另一方面，中国已向绿色能源项目投资数十亿美元，并利用优惠贷款帮助非洲实现短期增长。虽然华盛顿多年来一直对中国的债务和贷款迅速敲响警钟，但它一直在努力增加对债务压力重重的非洲经济体的外资流入，将它们进一步推向中国的轨道。

政治不确定性进一步限制了与中国的有效竞争。距离大选仅 40 天，拜登即将访问安哥拉，美国前总统唐纳德·特朗普可能会在 11 月重新掌权。如果这种情况发生，拜登非洲政策的关键承诺（即到 2025 年实现多部门投资 550 亿美元的目标）可能无法实现。迄今为止已完成约4400万美元的投资。

特朗普在2016年拒绝访问非洲，并一直淡化清洁能源融资和对非洲的外交接触。特朗普向非洲传达的信息很明确：非洲不是外交政策的优先事项。

同时，中国的经济影响力并不包括此类限制。由于其一贯的贸易政策，中国仍然是撒哈拉以南非洲地区最重要的贸易伙伴，中国国家主席习近平在本月于北京举行的中非合作论坛领导人峰会上承诺未来三年向非洲提供近510亿美元的融资。

中国与53个非洲国家频繁交往，更接近实现其主要政治目标，例如为非洲大陆创造100万个新就业岗位。鉴于非洲和中国之间巨大的经济互动，拜登需要消除这样一种假设，即北京在该地区的主要目标是削弱“美国与非洲人民和政府的关系”。

这种观点反映了一种对中国在非洲建立影响力的努力做出反应的愿望，而不是根据其本身的是非来评价美非关系。

PGII 和 “一带一路 ”倡议

拜登访问卢旺达的决定意义重大。

安哥拉在洛比托走廊中发挥着核心作用，该走廊是美国支持的全球基础设施和投资伙伴关系（PGII）倡议的标志性项目。

洛比托走廊的目标是加强安哥拉连接洛比托港、刚果民主共和国（DRC）和赞比亚的铁路，该项目被视为中国在非洲的 “一带一路 ”倡议（BRI）的抗衡力量。

然而，这样做的结果也并不理想。首先，拜登在 PGII 项下与哪些国家接触的选择性越来越强。拜登政府优先与安哥拉、刚果民主共和国、坦桑尼亚和赞比亚进行磋商，而 “一带一路 ”倡议正在积极与 52 个非洲国家接触。

为了提高 PGII 在该地区的吸引力，拜登还应解决其对西非的保留意见。这包括要求解除对厄立特里亚、南苏丹、苏丹和津巴布韦的 “长期制裁”，以支持其社会发展。

拜登的首次非洲之行理应重点关注那些感到被美国发展优先事项边缘化的国家。对有争议的制裁采取具体的反对立场，对于在非洲联盟（AU）国家中赢得更大的信任，并让他们相信美国是认真对待解决整个非洲大陆 “共同 ”挑战的，也是至关重要的。

非洲联盟在确定整个地区的发展重点和经济一体化前景方面发挥着至关重要的作用。华盛顿还依靠非洲联盟深化美非在经济、粮食安全、卫生、气候和善治方面的合作。

PGII 的第二个制约因素是洲际互联互通和能源基础设施。两者都不可能孤立地取得成功。

华盛顿需要将最不发达的非洲国家置于 PGII 地区能源和全球贸易议程的中心。虽然洛比托走廊设想通过安哥拉港口开展国际贸易和获取矿产，但它为关键矿产供应链之外的其他非洲国家带来的好处有限。

这是 PGII 的一个战略弱点，因为运输连通性主要集中在非洲关键矿产的准入上。除非华盛顿决定通过高速铁路、港口开发、多式联运网络和发电基础设施来扩大与非洲基础设施倡议的竞争，否则它将很难发挥经济影响力，将中国的许多战略伙伴纳入其轨道。

鉴于美国在非洲的多领域投资和基础设施建设受到限制，拜登对安哥拉的访问不太可能影响中国的影响力建设努力。

鉴于美国在非洲的多部门投资和基础设施建设受到限制，拜登访问安哥拉不太可能影响中国建立影响力的努力。

这意味着拜登将履行其长期以来的承诺，访问一个资源丰富、发展合作仅限于少数几个非洲国家的国家。