土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周一在天津参加上海合作组织（上合组织）峰会期间，会见了中国共产党中央政治局第一书记蔡奇，彰显安卡拉深化与北京关系的意图。

此次在天津宾馆举行的工作午餐会是在埃尔多安前一天与中国国家主席习近平举行双边会谈之后进行的。

埃尔多安总统表示，“在昨天的会谈中，我们向习近平主席强调了我们在各个领域加强与中国合作的决心。”

埃尔多安说道，土耳其还希望在多边平台上加强与中国的关系。

他对蔡奇说道，“我们也希望在联合国、二十国集团（G20）和金砖国家等平台上进一步加强这种合作。我们期待你们继续支持我们推进与上海合作组织的关系。”

在谈到经济关系时，埃尔多安表示，安卡拉的目标是以“平衡和可持续的方式”提升与中国近500亿美元的贸易额，并表达了缩小贸易逆差的意愿。

埃尔多安在会谈中由多位高级内阁成员陪同，包括外交部长哈坎·菲丹、能源和自然资源部长阿尔帕斯兰·巴伊拉克塔尔、财政和金融部长穆罕默德·希姆谢克、国防部长亚沙尔·居勒、工业和技术部长穆罕默德·法提赫·卡奇尔、贸易部长奥梅尔·博拉特以及国家情报局长易卜拉欣·卡林。