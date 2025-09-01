华人世界
埃尔多安会见中国高官并呼吁加强双边关系
总统埃尔多安表示，安卡拉希望将与中国约500亿美元的贸易额“以平衡且可持续的方式”增加，并释放出缩小贸易逆差的信号。
在与中国国家主席习近平举行双边会谈后的第二天，在天津宾馆举行了工作午餐。（图片来源：安纳多卢通讯社） / AA
2025年9月1日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周一在天津参加上海合作组织（上合组织）峰会期间，会见了中国共产党中央政治局第一书记蔡奇，彰显安卡拉深化与北京关系的意图。

此次在天津宾馆举行的工作午餐会是在埃尔多安前一天与中国国家主席习近平举行双边会谈之后进行的。

埃尔多安总统表示，“在昨天的会谈中，我们向习近平主席强调了我们在各个领域加强与中国合作的决心。”

埃尔多安说道，土耳其还希望在多边平台上加强与中国的关系。

他对蔡奇说道，“我们也希望在联合国、二十国集团（G20）和金砖国家等平台上进一步加强这种合作。我们期待你们继续支持我们推进与上海合作组织的关系。”

在谈到经济关系时，埃尔多安表示，安卡拉的目标是以“平衡和可持续的方式”提升与中国近500亿美元的贸易额，并表达了缩小贸易逆差的意愿。

埃尔多安在会谈中由多位高级内阁成员陪同，包括外交部长哈坎·菲丹、能源和自然资源部长阿尔帕斯兰·巴伊拉克塔尔、财政和金融部长穆罕默德·希姆谢克、国防部长亚沙尔·居勒、工业和技术部长穆罕默德·法提赫·卡奇尔、贸易部长奥梅尔·博拉特以及国家情报局长易卜拉欣·卡林。

埃尔多安与习近平会晤

埃尔多安周日在天津与中国国家主席习近平举行双边会晤。

中国国家主席习近平在会晤中赞扬了土耳其的“自力更生精神”，并关注该国作为新兴大国日益增强的作用。

习近平指出，中国和土耳其作为全球南方的重要成员，共同致力于独立和自力更生。

习近平呼吁中国“一带一路”倡议与土耳其“中间走廊”项目更加紧密对接，指出协调发展将加强双边关系，符合两国根本利益。他还指出，这一合作有助于推动全球南方国家实现更广泛的目标。

中国领导人强调两国应抓住和平、发展与合作的时代机遇，提升中土战略伙伴关系，共同为建设更加公正和公平的全球治理体系作出贡献。

