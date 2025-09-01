中国国家主席习近平在天津举行的上海合作组织（SCO）年度峰会上表示，中国将加快建立上海合作组织开发银行的步伐，以扩大该组织的影响力和作用范围。

习近平在周一的论坛开幕致辞中指出：“当前全球局势日益复杂动荡，各成员国面临更加艰巨的安全和发展责任。”

习近平承诺在未来三年内为上海合作组织成员国提供14亿美元的贷款，但并未明确表示这些资金将专门用于新银行的建设。

习近平、俄罗斯总统普京以及数十个国家领导人共同出席了此次上海合作组织峰会。上合组织最初被视为对抗美国在中亚影响力的力量，尽管目前仍主要是一个安全论坛，但随着时间的推移，其规模和影响力不断扩大。

“一个替代的世界秩序”