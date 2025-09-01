2025年9月1日
中国国家主席习近平在天津举行的上海合作组织（SCO）年度峰会上表示，中国将加快建立上海合作组织开发银行的步伐，以扩大该组织的影响力和作用范围。
习近平在周一的论坛开幕致辞中指出：“当前全球局势日益复杂动荡，各成员国面临更加艰巨的安全和发展责任。”
习近平承诺在未来三年内为上海合作组织成员国提供14亿美元的贷款，但并未明确表示这些资金将专门用于新银行的建设。
习近平、俄罗斯总统普京以及数十个国家领导人共同出席了此次上海合作组织峰会。上合组织最初被视为对抗美国在中亚影响力的力量，尽管目前仍主要是一个安全论坛，但随着时间的推移，其规模和影响力不断扩大。
“一个替代的世界秩序”
通过建立新银行和提供贷款，习近平试图扩大该组织的作用范围。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授吴木銮（Alfred Wu）表示：“他希望提供一个替代的世界秩序，因为以美国为主导的世界秩序正在明显衰退。这是主要的叙事。”
习近平还表示，各国应“反对冷战思维、集团对抗和霸凌行为，维护以联合国为核心的国际体系”，同时“倡导平等有序的多极化世界，包容的经济全球化，推动建设更加公正合理的全球治理体系。”
上海合作组织成立于2001年，目前成员包括俄罗斯、白俄罗斯、中国、印度、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。阿富汗和蒙古是观察员国，另有14个国家（主要来自东南亚和中东地区）作为“对话伙伴”参与合作。