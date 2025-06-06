俄罗斯高级军控官员在周五接受采访时表示，由于与华盛顿的关系“破裂”，俄罗斯几乎不可能挽救与美国的核协议。这项协议将在八个月后到期。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫还对塔斯社表示，美国总统唐纳德·特朗普提出的“金色穹顶”导弹防御项目是一个“极具破坏性”的因素，为军控制造了新的重大障碍。

里亚布科夫的言论是莫斯科迄今为止对《新削减战略武器条约》（New START）前景最为悲观的表态之一。这是俄美之间最后一项核武器条约，限制了双方可部署的战略核弹头数量。

2023年，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京宣布暂停俄罗斯参与《新削减战略武器条约》，理由是美国对乌克兰的支持。然而，他表示俄罗斯仍将遵守条约中关于核弹头、导弹和重型轰炸机的限制。

但如果该条约在明年2月5日到期后未能延长或替代，安全专家担心这可能在当前乌克兰冲突引发的国际紧张局势中引发新一轮军备竞赛。普京和特朗普都曾表示，这场冲突可能导致第三次世界大战。

根据权威军控机构美国科学家联合会的分析，如果俄罗斯决定放弃条约限制，理论上其部署的核武库可能通过增加数百枚额外弹头而增长多达60%。

里亚布科夫形容俄美关系“完全破裂”。

“在当前情况下，没有理由全面恢复《新削减战略武器条约》。考虑到该条约将在约八个月后到期，谈论这种情景的现实性越来越没有意义，”里亚布科夫对塔斯社表示。

“当然，像‘金色穹顶’这样极具破坏性的项目——美国正在实施多个类似项目——为任何潜在的核导弹军控领域的建设性讨论制造了额外且难以克服的障碍。”

特朗普上个月表示，他已选定一项耗资1750亿美元的“金色穹顶”项目设计方案，旨在通过创建一个可能由数百颗卫星组成的网络来探测、跟踪并拦截可能来自中国和俄罗斯的导弹威胁。

分析人士指出，这一计划可能会大幅加剧太空军事化，促使其他国家在太空部署类似系统，或开发更先进的武器以规避导弹防御系统。

俄罗斯表示，将在其军方认为合适的时候采取报复措施。