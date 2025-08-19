美国总统唐纳德·特朗普表示，他已与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京进行了通话，并正在为普京与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的会晤做准备，具体地点尚未确定。

特朗普周一表示：美国副总统J.D. 万斯、国务卿马尔科·卢比奥以及特使维特科夫正在与莫斯科和基辅协调。每个人都对实现俄乌和平的可能性感到非常高兴。”

他还提到：“在普京与泽连斯基预计的双边会谈之后，我们将举行另一场三方会谈，由我与两位总统共同参与。”

据法新社援引一位熟悉通话内容的消息人士称，普京在通话中向特朗普表达了与泽连斯基会面的意愿。

这次通话发生在特朗普与欧洲领导人在白宫会谈的间隙，几天前他刚刚在阿拉斯加与普京举行了峰会。

泽连斯基表示，乌克兰支持特朗普“停止俄乌战争并找到外交解决途径”的努力，并确认他愿意参与三方峰会。

他感谢特朗普“为停止杀戮所做的努力”，表示乌克兰愿意在实现安全与和平后举行选举。