10 小时前
美国总统唐纳德·特朗普表示，他已与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京进行了通话，并正在为普京与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的会晤做准备，具体地点尚未确定。
特朗普周一表示：美国副总统J.D. 万斯、国务卿马尔科·卢比奥以及特使维特科夫正在与莫斯科和基辅协调。每个人都对实现俄乌和平的可能性感到非常高兴。”
他还提到：“在普京与泽连斯基预计的双边会谈之后，我们将举行另一场三方会谈，由我与两位总统共同参与。”
据法新社援引一位熟悉通话内容的消息人士称，普京在通话中向特朗普表达了与泽连斯基会面的意愿。
这次通话发生在特朗普与欧洲领导人在白宫会谈的间隙，几天前他刚刚在阿拉斯加与普京举行了峰会。
泽连斯基表示，乌克兰支持特朗普“停止俄乌战争并找到外交解决途径”的努力，并确认他愿意参与三方峰会。
他感谢特朗普“为停止杀戮所做的努力”，表示乌克兰愿意在实现安全与和平后举行选举。
泽连斯基还指出，“我们现在有机会从美国购买武器，这对于为乌克兰军队重新武装提供安全保障非常重要。”
周一早些时候，特朗普在Truth Social上发文，敦促基辅放弃收复克里米亚的努力以及加入北约的计划。
欧洲的担忧
泽连斯基在X平台上回应称，“只有通过实力才能迫使俄罗斯实现和平，而特朗普总统具备这样的实力。”
德国总理弗里德里希·梅尔茨在华盛顿会谈后表示，“对乌克兰来说，这是决定性的一天”，他对“普京是否有勇气在泽连斯基在场的情况下参加峰会”表示怀疑。
梅尔茨对特朗普宣布的乌克兰安全保障表示欢迎，称会谈的预期“不仅得到了满足，还超出了预期”，并强调“整个欧洲都应参与为乌克兰提供安全保障。”