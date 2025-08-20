在土耳其，非政府组织（NGOs）已经连续683天致力于缓解加沙因以色列自2023年10月7日以来的袭击而引发的粮食危机。 这些组织定期向加沙运送食品、衣物、药品、医疗设备及其他生活必需品，重点解决日益严重的粮食短缺问题。
土耳其红新月会
土耳其红新月会主导了五次“善意之船”行动，派遣了10艘船，运送了869辆卡车（共计15,089吨）的援助物资，主要包括食品、卫生用品和医疗物资。 2024年1月，通过土耳其灾害与应急管理局（AFAD）和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA），红新月会分发了52,164罐来自宰牲节捐赠的肉类，另有261吨来自土耳其第15艘援助船的罐装肉类等待入境。
红新月会在加沙的流动厨房每天提供多达21,000份餐食，目前已累计分发了683万份餐食。 此外，他们还提供了400吨本地采购的物资，自2024年11月以来，已分发了166万升饮用水，条件允许时将继续供水。
截至2024年11月29日，红新月会通过水罐车在加沙分发饮用水，每个家庭每天可获得20升，总计每天提供20吨水。 他们通过约旦采购了5,000份食品包，其中2,500份已于2月分发，其余部分仍在等待分发。 尽管受到限制，截至8月3日，405辆援助卡车中已有165辆通过埃及红新月会的仓库进入加沙，其余物资仍在整理中。
灯塔协会
灯塔协会通过在加沙北部、南部和中部设立的10个流动厨房，每天为15,000人提供热餐。 这些餐食通过志愿者和当地工作人员分发给难民营和有需要的家庭。 为解决加沙基础设施被破坏后最紧迫的问题之一——饮用水供应，该协会每天提供15吨干净饮用水，并保持两口水井的正常运作。
此外，灯塔协会还为加沙的Al Wafa医院提供食品援助，包括为患者及其陪护人员每天提供三餐。
IHH人道救援基金会
自袭击开始以来，IHH人道救援基金会已在该地区分发了3,519万份热餐。 基金会还提供了1.2763亿个面包和120万份食品，包括罐头食品、意大利面、即食餐包和果汁。
基金会已向加沙分发了206,521份食品包、129,789袋面粉和17,848份蔬菜包。 此外，他们还提供了2,567辆水罐车的饮用水和肉类包。
“生命之水”协会
自袭击开始以来，Cansuyu协会已派遣了102辆载有食品包、面粉、大米、食用油、豆类、意大利面及其他必需品的援助卡车。 他们已分发了3,000份食品包、285,000份面包、750份蔬菜包、500个燃气罐、349,300份热餐和1,806辆水罐车的饮用水。
通过合作伙伴组织，该协会在加沙北部提供了5辆水罐车的干净水和500人的热餐，并继续在南部提供餐食。 截至目前，他们已从加沙以外运送了1,273吨食品供应，另有20辆紧急援助卡车在边境等待入境。
IDDEF
总部位于伊斯坦布尔的人道主义协会联合会（IDDEF）已提供了400万份热餐、20万份食品、水果蔬菜和卫生包、35万份面包和320吨面粉。 他们从埃及和约旦的仓库向该地区派遣了204辆援助卡车，并向三艘由AFAD组织的援助船提供了8辆卡车的救援物资。
IDDEF还向加沙发送了30万份罐装肉，并在约旦准备了264,600罐800克的罐头食品等待运输。 目前，他们每天在加沙分发3,000份热餐、50,000份面包以及通过两辆水罐车提供25,000升干净水。
世界医生协会
自2023年10月7日以来，世界医生协会已为加沙超过43,000个家庭和超过90万人提供了医疗、食品和卫生支持。 他们的团队在Al Shifa、Al Aqsa和Al Ahli医院提供治疗，并与联合国儿童基金会（UNICEF）合作，在北部的一个难民营设立了健康站，为儿童和孕妇提供疫苗接种和配方奶。
该协会还为280多名医护人员提供了工资支持，并通过埃及和约旦向155,000人分发了医疗用品、食品、卫生援助和罐装肉。
Sadakatasi协会
Sadakatasi协会已为加沙约200万人提供了医疗、食品、住所和紧急援助。 他们向医院提供了6辆救护车和数万箱药品，同时在两座帐篷城市安置了1,000个家庭，并在两所帐篷学校安置了400名学生。
在加沙各地，他们已向22,000个家庭分发了食品包，向4,000个家庭分发了面粉，向110,000个家庭分发了面包，提供了475辆水罐车的水和两卡车的饮用水。 此外，他们为120万人提供了热餐，为医院提供了7吨燃料，并继续提供包括衣物、毯子、帐篷和肉类在内的人道援助。
在土耳其-巴勒斯坦人道援助行动框架下，自2023年10月7日以来，已有16艘援助船从梅尔辛港出发，运往埃及的阿里什港，由AFAD协调。