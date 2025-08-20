在土耳其，非政府组织（NGOs）已经连续683天致力于缓解加沙因以色列自2023年10月7日以来的袭击而引发的粮食危机。 这些组织定期向加沙运送食品、衣物、药品、医疗设备及其他生活必需品，重点解决日益严重的粮食短缺问题。

土耳其红新月会

土耳其红新月会主导了五次“善意之船”行动，派遣了10艘船，运送了869辆卡车（共计15,089吨）的援助物资，主要包括食品、卫生用品和医疗物资。 2024年1月，通过土耳其灾害与应急管理局（AFAD）和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA），红新月会分发了52,164罐来自宰牲节捐赠的肉类，另有261吨来自土耳其第15艘援助船的罐装肉类等待入境。

红新月会在加沙的流动厨房每天提供多达21,000份餐食，目前已累计分发了683万份餐食。 此外，他们还提供了400吨本地采购的物资，自2024年11月以来，已分发了166万升饮用水，条件允许时将继续供水。

截至2024年11月29日，红新月会通过水罐车在加沙分发饮用水，每个家庭每天可获得20升，总计每天提供20吨水。 他们通过约旦采购了5,000份食品包，其中2,500份已于2月分发，其余部分仍在等待分发。 尽管受到限制，截至8月3日，405辆援助卡车中已有165辆通过埃及红新月会的仓库进入加沙，其余物资仍在整理中。

灯塔协会

灯塔协会通过在加沙北部、南部和中部设立的10个流动厨房，每天为15,000人提供热餐。 这些餐食通过志愿者和当地工作人员分发给难民营和有需要的家庭。 为解决加沙基础设施被破坏后最紧迫的问题之一——饮用水供应，该协会每天提供15吨干净饮用水，并保持两口水井的正常运作。

此外，灯塔协会还为加沙的Al Wafa医院提供食品援助，包括为患者及其陪护人员每天提供三餐。

IHH人道救援基金会

自袭击开始以来，IHH人道救援基金会已在该地区分发了3,519万份热餐。 基金会还提供了1.2763亿个面包和120万份食品，包括罐头食品、意大利面、即食餐包和果汁。

基金会已向加沙分发了206,521份食品包、129,789袋面粉和17,848份蔬菜包。 此外，他们还提供了2,567辆水罐车的饮用水和肉类包。

“生命之水”协会