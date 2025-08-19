土耳其详细说明了其对加沙的人道主义援助范围，称自2023年10月以色列军事行动开始以来，已通过16艘船只和14架飞机运送了救援物资。

土耳其通信局周二发表声明称，这一努力体现了总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的领导力。在他的领导下，土耳其致力于在每一个国际平台上成为“加沙的声音”，同时继续向被围困的平民提供紧急援助。

加沙长期以来一直处于封锁之下，自2023年10月7日以来，其居民在以色列的轰炸中面临日益严重的饥饿和困苦。

通信局表示，土耳其一直在努力“支持那些因饥饿和困苦而被遗弃的无辜加沙人民”。

自冲突升级以来，土耳其已向加沙运送了超过10.1万吨的援助物资，并提供了1500万美元的财政支持。