17 小时前
土耳其详细说明了其对加沙的人道主义援助范围，称自2023年10月以色列军事行动开始以来，已通过16艘船只和14架飞机运送了救援物资。
土耳其通信局周二发表声明称，这一努力体现了总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的领导力。在他的领导下，土耳其致力于在每一个国际平台上成为“加沙的声音”，同时继续向被围困的平民提供紧急援助。
加沙长期以来一直处于封锁之下，自2023年10月7日以来，其居民在以色列的轰炸中面临日益严重的饥饿和困苦。
通信局表示，土耳其一直在努力“支持那些因饥饿和困苦而被遗弃的无辜加沙人民”。
自冲突升级以来，土耳其已向加沙运送了超过10.1万吨的援助物资，并提供了1500万美元的财政支持。
土耳其的持续援助
这些援助包括大规模的食品、面粉和饮用水供应，以及衣物和儿童玩具套装。
医疗救援是关键部分：土耳其派遣了8个野战医院、53辆救护车和近250吨医疗物资，同时还接收了430名患者及450名陪同人员到土耳其接受治疗。
此外，援助还包括数十万套卫生用品、数千顶帐篷和睡袋，以及超过1400台发电机、移动厨房和其他技术支持。
通信局强调，尽管以色列的封锁使进入加沙的通道充满困难，土耳其仍将“通过一切可能的方式”继续提供人道主义援助。