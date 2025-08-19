国际
3分钟阅读
土耳其誓言在以色列封锁下维持加沙生命线
通讯部表示，援助包括野战医院、救护车、食品、住房以及为被封锁的平民提供1500万美元的财政支持。
土耳其誓言在以色列封锁下维持加沙生命线
自2023年末局势升级以来，土耳其已提供超过10.1万吨援助物资及1500万美元的财政支持。（图片：安纳多卢通讯社档案馆） / AA Archive
17 小时前

土耳其详细说明了其对加沙的人道主义援助范围，称自2023年10月以色列军事行动开始以来，已通过16艘船只和14架飞机运送了救援物资。

土耳其通信局周二发表声明称，这一努力体现了总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的领导力。在他的领导下，土耳其致力于在每一个国际平台上成为“加沙的声音”，同时继续向被围困的平民提供紧急援助。

加沙长期以来一直处于封锁之下，自2023年10月7日以来，其居民在以色列的轰炸中面临日益严重的饥饿和困苦。

通信局表示，土耳其一直在努力“支持那些因饥饿和困苦而被遗弃的无辜加沙人民”。

自冲突升级以来，土耳其已向加沙运送了超过10.1万吨的援助物资，并提供了1500万美元的财政支持。

推荐的

土耳其的持续援助

这些援助包括大规模的食品、面粉和饮用水供应，以及衣物和儿童玩具套装。

医疗救援是关键部分：土耳其派遣了8个野战医院、53辆救护车和近250吨医疗物资，同时还接收了430名患者及450名陪同人员到土耳其接受治疗。

此外，援助还包括数十万套卫生用品、数千顶帐篷和睡袋，以及超过1400台发电机、移动厨房和其他技术支持。

通信局强调，尽管以色列的封锁使进入加沙的通道充满困难，土耳其仍将“通过一切可能的方式”继续提供人道主义援助。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us