国际特赦组织指控以色列在加沙对巴勒斯坦人实施了“直播式种族灭绝”，通过强行驱逐大部分人口并故意制造人道主义灾难。

在周一发布的年度报告中，国际特赦组织指责以色列“有明确意图摧毁加沙的巴勒斯坦人，从而构成种族灭绝”。

以色列否认了国际特赦组织、其他人权组织以及一些国家对其在加沙战争中“种族灭绝”的指控。

“各国政府仿佛无能为力，只能眼睁睁看着以色列杀害成千上万的巴勒斯坦人，摧毁整个多代同堂的家庭，毁坏房屋、生计、医院和学校，”国际特赦组织秘书长阿涅斯·卡拉马德（Agnes Callamard）表示。

‘极端的苦难’

国际特赦组织的报告指出，以色列的军事行动使加沙的大部分巴勒斯坦人“流离失所、无家可归、饥饿，面临致命疾病的威胁，无法获得医疗服务、电力或清洁水源”。

国际特赦组织表示，在整个2024年期间，他们“记录了以色列多次战争罪行，包括直接攻击平民和平民设施，以及不加区分和不成比例的攻击”。

‘前所未有的人道主义灾难’

报告指出，以色列的行动强行驱逐了190万巴勒斯坦人，占加沙人口的约90%，并“故意制造了一场前所未有的人道主义灾难”。

尽管抗议者在西方国家的首都走上街头，“世界各国政府无论是单独还是通过多边方式，都屡次未能采取有意义的行动来结束这些暴行，甚至在呼吁停火方面也行动迟缓”。

与此同时，国际特赦组织还对以色列在被占领的巴勒斯坦西岸的行动发出了警告，并再次指控以色列实施“种族隔离”制度。

该组织在报告中指出：“以色列的种族隔离制度在被占领的约旦河西岸地区日益暴力化。这表现为以色列定居者对巴勒斯坦平民的非法杀戮和国家支持的袭击急剧增加。”

国际特赦组织中东和北非地区主任赫巴·莫拉耶夫（Heba Morayef）谴责了“加沙的巴勒斯坦人过去一年每天被迫承受的极端苦难”，以及“世界完全无力或缺乏政治意愿来制止这一切”。