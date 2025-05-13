叙利亚外交部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼表示，PKK恐怖组织的解散是恢复地区安全和结束反复暴力的重要一步。

沙伊巴尼周一在安卡拉与土耳其外长哈坎·菲丹和约旦外长艾曼·萨法迪的三方会谈后举行的联合新闻发布会上表示：“今天我们重申加强叙利亚、土耳其和约旦之间军事和安全协调的承诺。这种伙伴关系不再是一种选择，而是迫切需要。”

沙伊巴尼在谈及以色列对叙利亚领土的反复袭击时表示谴责道，这些袭击是“对国际法的系统性违反和明显的挑衅，可能使整个地区陷入战火”。

他强调道：“叙利亚的领土完整不容讨论。叙利亚现在是、将来也将继续是一个主权、不可分割的国家。”

沙伊巴尼指出，叙利亚领导层目前正在“将所有领土统一在中央政府的领导下”。

他补充说：“我们认识到这个过程复杂且敏感，但是必要的。”

这位高级外交官表示，任何推迟执行协议的行为都将“延长不稳定局势，引发外国干涉，并加剧分裂主义倾向”。

沙伊巴尼宣布开启一个新政治时代，将成立一个能够反映叙利亚人民多样性的国家议会。

他说：“这不仅仅是一个技术步骤，也是重建合法和有代表性的政府道路上的一个重要里程碑。”

沙伊巴尼表示，已与土耳其共和国外交部启动旨在建立长期机构信任的结构性对话与合作。

他补充道：“在此背景下，我们很高兴地宣布，我们将采取切实措施，重新开放叙利亚阿拉伯共和国驻安卡拉大使馆，并在现有的伊斯坦布尔使馆基础上，在加济安泰普开设新的领事馆。”

他还宣布，已与约旦外交大臣艾曼·萨法迪达成共识，将于近期在大马士革举行高级别政府间峰会。

沙伊巴尼呼吁作为确保叙利亚难民安全、自愿和有尊严地返回的努力的一部分，立即重新评估对叙利亚的制裁。

被关押在伊姆拉勒监狱的PKK领导人阿卜杜拉·奥贾兰今年 2 月呼吁解散PKK及其所有附属团体，要求结束持续 40 多年的恐怖活动。

美国和欧盟也将其视为恐怖组织的 PKK针对土耳其实施了长达40年的恐怖活动，造成包括妇女、儿童和婴儿在内的4万多人死亡， YPG/PYD 是 PKK 在叙利亚的延伸。

土耳其正义与发展党发言人奥梅尔·切利克周一发表声明称，恐怖组织PKK被关押在伊姆拉勒监狱的PKK头目发出呼吁后决定放下武器解散该组织，这一决定被评价为迈向“无恐怖主义土耳其”的重要一步。