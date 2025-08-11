国际
4分钟阅读
澳总理：澳大利亚将在九月联大上承认巴勒斯坦国
澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯强调，在巴勒斯坦永久建国之前，和平只是暂时的。
澳总理：澳大利亚将在九月联大上承认巴勒斯坦国
阿尔巴尼斯表示，加沙被围困的局势已超出世界各国的担忧。 / Reuters Archive
2025年8月11日

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，澳大利亚将在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国，此举与加拿大、英国和法国的类似行动一致。

他在周日对记者说道，“在以色列和巴勒斯坦的国家地位未永久确定之前，和平只能是暂时的。澳大利亚将承认巴勒斯坦人民拥有建立自己国家的权利。”

阿尔巴尼斯表示，承认巴勒斯坦国的前提是巴勒斯坦权力机构的承诺。他还补充说，加沙被围困的局势已经超出了世界的担忧范围，以色列继续无视国际法。

阿尔巴尼斯一直呼吁实现“两国方案”，他的中左翼政府支持以色列在安全边界内的生存权，同时也支持巴勒斯坦人民拥有自己国家的权利。

全球承认

法国和加拿大上个月表示，他们计划承认巴勒斯坦国，而英国则表示，除非以色列解决巴勒斯坦领土的人道主义危机并达成停火，否则也将采取类似行动。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在7月表示，他计划在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国。

推荐的

几天后，在面对巨大的公众压力后，英国首相基尔·斯塔默也表示，英国将在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国。

随后不久，加拿大总理马克·卡尼宣布，加拿大将承认巴勒斯坦国，理由是加拿大对“两国方案”的承诺。

内塔尼亚胡的不满

以色列谴责各国支持巴勒斯坦国的决定，声称这将奖励巴勒斯坦抵抗组织哈马斯。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在周日对记者表示，大多数以色列公民反对建立巴勒斯坦国，因为他们认为这会带来战争而不是和平。与此同时，成千上万的抗议者涌上特拉维夫街头，反对他升级近两年的种族灭绝并夺取加沙的计划。

内塔尼亚胡说道，“看到欧洲国家和澳大利亚就这样步入这个陷阱，实在令人失望，我认为这实际上是可耻的，但这不会改变我们的立场。”

尽管以色列和美国声称巴勒斯坦方面拒绝和平，但内塔尼亚胡多次表示，只要他担任总理，就永远不会有巴勒斯坦国的存在。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us