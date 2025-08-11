2025年8月11日
澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，澳大利亚将在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国，此举与加拿大、英国和法国的类似行动一致。
他在周日对记者说道，“在以色列和巴勒斯坦的国家地位未永久确定之前，和平只能是暂时的。澳大利亚将承认巴勒斯坦人民拥有建立自己国家的权利。”
阿尔巴尼斯表示，承认巴勒斯坦国的前提是巴勒斯坦权力机构的承诺。他还补充说，加沙被围困的局势已经超出了世界的担忧范围，以色列继续无视国际法。
阿尔巴尼斯一直呼吁实现“两国方案”，他的中左翼政府支持以色列在安全边界内的生存权，同时也支持巴勒斯坦人民拥有自己国家的权利。
全球承认
法国和加拿大上个月表示，他们计划承认巴勒斯坦国，而英国则表示，除非以色列解决巴勒斯坦领土的人道主义危机并达成停火，否则也将采取类似行动。
法国总统埃马纽埃尔·马克龙在7月表示，他计划在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国。
几天后，在面对巨大的公众压力后，英国首相基尔·斯塔默也表示，英国将在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国。
随后不久，加拿大总理马克·卡尼宣布，加拿大将承认巴勒斯坦国，理由是加拿大对“两国方案”的承诺。
内塔尼亚胡的不满
以色列谴责各国支持巴勒斯坦国的决定，声称这将奖励巴勒斯坦抵抗组织哈马斯。
以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在周日对记者表示，大多数以色列公民反对建立巴勒斯坦国，因为他们认为这会带来战争而不是和平。与此同时，成千上万的抗议者涌上特拉维夫街头，反对他升级近两年的种族灭绝并夺取加沙的计划。
内塔尼亚胡说道，“看到欧洲国家和澳大利亚就这样步入这个陷阱，实在令人失望，我认为这实际上是可耻的，但这不会改变我们的立场。”
尽管以色列和美国声称巴勒斯坦方面拒绝和平，但内塔尼亚胡多次表示，只要他担任总理，就永远不会有巴勒斯坦国的存在。