澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，澳大利亚将在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国，此举与加拿大、英国和法国的类似行动一致。

他在周日对记者说道，“在以色列和巴勒斯坦的国家地位未永久确定之前，和平只能是暂时的。澳大利亚将承认巴勒斯坦人民拥有建立自己国家的权利。”

阿尔巴尼斯表示，承认巴勒斯坦国的前提是巴勒斯坦权力机构的承诺。他还补充说，加沙被围困的局势已经超出了世界的担忧范围，以色列继续无视国际法。

阿尔巴尼斯一直呼吁实现“两国方案”，他的中左翼政府支持以色列在安全边界内的生存权，同时也支持巴勒斯坦人民拥有自己国家的权利。

全球承认

法国和加拿大上个月表示，他们计划承认巴勒斯坦国，而英国则表示，除非以色列解决巴勒斯坦领土的人道主义危机并达成停火，否则也将采取类似行动。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在7月表示，他计划在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国。