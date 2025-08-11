国际
万斯：俄乌协议不会让任何人“非常高兴”
美国副总统表示，华盛顿正在寻求一项双方都能接受的协议，但双方都不太可能对此感到满意。
凡斯说，在阿拉斯加三方会谈之前，特朗普和泽连斯基之间的会面不会富有成效。 / AP Archive
2025年8月11日

美国副总统万斯表示，俄罗斯和乌克兰之间的任何谈判协议都不会让“任何人特别满意”，目前特朗普政府正在努力安排三方会谈，邀请两国领导人参与。

万斯周日在接受福克斯新闻采访时表示：“最终，俄罗斯人和乌克兰人可能都会对结果感到不满。”

他提到，特朗普政府正在寻求“一个乌克兰和俄罗斯都能接受的谈判解决方案，让双方能够相对和平地共存，停止杀戮”。

万斯还表示，一项外交障碍已经被克服，即特朗普总统成功说服俄罗斯总统普京同意与乌克兰总统泽连斯基会面。

万斯说道，“最重要的瓶颈之一是普京曾表示他绝不会与泽连斯基坐下来谈，而总统现在已经改变了这一局面。”

万斯表示，目前政府正在安排三位领导人的会谈时间表，而特朗普和普京计划于周五在美国阿拉斯加州讨论战争问题。

当被问及普京是否应该在与特朗普会面前先与泽连斯基会谈时，万斯表示他认为这样做“不会有成效”。

他说道，“我认为，从根本上来说，美国总统必须是那个将两方聚到一起的人。”

普京周四表示，他对与泽连斯基举行三方会谈没有异议，但需要创造必要的条件。据NBC新闻周日报道，白宫可能会邀请乌克兰领导人前往阿拉斯加。

无人机袭击持续

与此同时，俄罗斯国防部表示，乌克兰在图拉地区发动的一次无人机袭击导致两人死亡。

国防部称，此次袭击还针对了莫斯科及其他地区。

图拉州州长德米特里·米利亚耶夫在Telegram消息应用上表示，袭击导致两人住院治疗。图拉地区位于莫斯科地区以南。

俄罗斯国防部称，其防空部队在周日晚间三小时内摧毁了27架乌克兰无人机，其中包括11架在图拉地区上空、1架在莫斯科地区上空，其余在俄罗斯南部和西部的其他四个地区上空。

