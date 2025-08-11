美国副总统万斯表示，俄罗斯和乌克兰之间的任何谈判协议都不会让“任何人特别满意”，目前特朗普政府正在努力安排三方会谈，邀请两国领导人参与。

万斯周日在接受福克斯新闻采访时表示：“最终，俄罗斯人和乌克兰人可能都会对结果感到不满。”

他提到，特朗普政府正在寻求“一个乌克兰和俄罗斯都能接受的谈判解决方案，让双方能够相对和平地共存，停止杀戮”。

万斯还表示，一项外交障碍已经被克服，即特朗普总统成功说服俄罗斯总统普京同意与乌克兰总统泽连斯基会面。

万斯说道，“最重要的瓶颈之一是普京曾表示他绝不会与泽连斯基坐下来谈，而总统现在已经改变了这一局面。”

万斯表示，目前政府正在安排三位领导人的会谈时间表，而特朗普和普京计划于周五在美国阿拉斯加州讨论战争问题。

当被问及普京是否应该在与特朗普会面前先与泽连斯基会谈时，万斯表示他认为这样做“不会有成效”。