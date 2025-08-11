国际
乍得前总理因煽动暴力被判20年监禁
乍得前总理苏塞斯·马斯拉被指控煽动种族主义、仇外心理和导致屠杀的暴力。
律师表示他的团队计划上诉。 / AFP Archive
2025年8月11日

乍得前总理兼反对派领导人苏克塞斯·马斯拉因被指煽动种族主义、仇外言论和暴力被判处20年监禁，其律师透露了这一消息。

马斯拉的律师发表声明表示，前乍得总理兼反对派领导人苏塞斯·马斯拉因煽动种族主义、仇外言论和暴力而被判处20年监禁。

他的律师之一弗朗西斯·卡吉伦巴耶周六告诉媒体，首都恩贾梅纳特别刑事法庭裁定马斯拉犯有仇恨言论、仇外心理和煽动屠杀罪。

马斯拉在审判期间否认了这些指控。他的律师辩称，检方未能提供确凿证据。

他的律师卡吉伦巴耶·弗朗西斯宣布，马斯拉被判处20年监禁，并被处以180万美元罚款。

在德比的临时政府中担任总理约五个月的马斯拉是总统马哈马特·伊德里斯·德比的坚定反对者，之后在2024年5月的选举中与德比竞选总统。

乍得检察官办公室就马斯拉与五月造成数十人死亡的曼达考镇冲突的关联展开调查。

他的律师宣布将对判决提出上诉。

马斯拉与其他74名涉嫌参与屠杀的被告一起受审。

马斯拉是乍得主要反对党变革党的领导人，他于5月14日在西洛贡省发生种族暴力事件后被拘留，该事件造成42人死亡。

马斯拉于7月绝食抗议。这场持续了约一周的绝食抗议在妇女们要求释放他后结束。

