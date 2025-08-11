乍得前总理兼反对派领导人苏克塞斯·马斯拉因被指煽动种族主义、仇外言论和暴力被判处20年监禁，其律师透露了这一消息。

马斯拉的律师发表声明表示，前乍得总理兼反对派领导人苏塞斯·马斯拉因煽动种族主义、仇外言论和暴力而被判处20年监禁。

他的律师之一弗朗西斯·卡吉伦巴耶周六告诉媒体，首都恩贾梅纳特别刑事法庭裁定马斯拉犯有仇恨言论、仇外心理和煽动屠杀罪。

马斯拉在审判期间否认了这些指控。他的律师辩称，检方未能提供确凿证据。

他的律师卡吉伦巴耶·弗朗西斯宣布，马斯拉被判处20年监禁，并被处以180万美元罚款。

在德比的临时政府中担任总理约五个月的马斯拉是总统马哈马特·伊德里斯·德比的坚定反对者，之后在2024年5月的选举中与德比竞选总统。