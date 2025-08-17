国际
巴基斯坦村庄遭遇洪灾
巴基斯坦村庄泥土和瓦砾中找到许多具尸体。克希伯-普赫图赫克图瓦省洪灾造成至少344人死亡。
2025年8月16日，巴基斯坦开伯尔-普什图省布纳地区，暴雨洪水过后，人们走过受损的房屋。 / Reuters
2025年8月17日

周日成千上万名巴基斯坦救援人员冒着雨水和齐膝深的泥泞，努力从巨石下挖掘房屋，拼命寻找幸存者。在该国北部山区的山洪暴发中，至少344人丧生。

据省灾害管理局负责人周日表示，巴基斯坦西北部仍有超过150人失踪。

大部分死亡事件发生在开伯尔-普赫图赫瓦省。该地区的季风雨预计在未来几天会进一步加剧，导致洪水和山体滑坡，许多房屋因此倒塌。

在受灾最严重的布内尔地区，至少有208人死亡，一名省级救援发言人告诉法新社，“10到12个村庄部分被掩埋”。

“救援被困在废墟下人员的行动仍在进行中，”开伯尔-普赫图赫瓦省救援机构的比拉尔·艾哈迈德·法伊兹说道。

他说：“我i们仍然担心有数十人可能被困在废墟下……被埋在废墟下的幸存几率非常渺茫。”

法伊兹表示，大约有2000名救援人员参与了从废墟中寻找遗体和在九个地区开展救援行动的工作，但持续的降雨阻碍救援进展。

法新社记者在布内尔看到，车辆和物品半埋在泥浆中，房屋和商店被泥土覆盖。

被洪水淹没的道路阻碍了救援车辆的通行，一些村民试图砍伐倒下的树木以清理道路。

“我们的物品散落一地，损坏严重，”当地商贩努尔·穆罕默德告诉法新社，他正用铲子清理泥土。

“商店和其他一切都被毁了。即使是人们仅有的一点钱也被冲走了，”他补充道。

省政府已将布内尔、巴焦尔、斯瓦特、尚格拉、曼塞赫拉和巴塔格拉姆等受灾严重的山区地区宣布为灾区。

“这场灾难无处不在，将我们团团围住。我们被困在家中，无法出去，”布内尔的另一位居民赛义德·瓦哈卜·巴查告诉法新社

“我们整个贫困的社区都受到了影响。商店被毁。这条路是我们唯一的通道，现在也被冲毁了，”他补充道。

大规模葬礼

周六，数百名当地居民聚集在一起参加大规模葬礼，裹着血迹斑斑的白色披肩的遗体被安放在村庄的空地上。

倒下的树木和稻草碎片散落在附近的田地里， 居民们用铲子清理洪水带来的泥土。

巴基斯坦气象部门预测，从周日起，伴随季风活动的“暴雨”可能会“进一步加剧”。

该部门警告称，巴基斯坦西北部可能会发生更多山洪和山体滑坡，并敦促人们避免前往易受灾地区。

季风季节为南亚带来了约四分之三的年降雨量，这对农业和粮食安全至关重要，但也带来了破坏。

在这个通常从6月开始、到9月底逐渐减弱的季节里，山体滑坡和山洪暴发是常见现象。

国家灾害管理局的赛义德·穆罕默德·塔亚布·沙阿告诉法新社，今年的季风季节比往年开始得更早，预计结束得更晚。

自夏季季风开始以来，巴基斯坦遭遇的暴雨被当局描述为“异常”，已造成至少650人死亡，超过910人受伤。

巴基斯坦是全球最易受气候危机影响的国家之一，正面临着日益频繁的极端天气事件。

2022年的季风洪水淹没了该国三分之一的土地，导致约1700人死亡。

布内尔的一位村民周六告诉法新社，居民们整夜都在废墟中寻找他们曾经的家园。

“整个地区都在经历深重的创伤，”32岁的教师赛义夫拉·汗说道。“我帮助找回了我教过的孩子们的遗体。我一直在想，大自然究竟给这些孩子带来了怎样的考验，”

