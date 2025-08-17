周日成千上万名巴基斯坦救援人员冒着雨水和齐膝深的泥泞，努力从巨石下挖掘房屋，拼命寻找幸存者。在该国北部山区的山洪暴发中，至少344人丧生。

据省灾害管理局负责人周日表示，巴基斯坦西北部仍有超过150人失踪。

大部分死亡事件发生在开伯尔-普赫图赫瓦省。该地区的季风雨预计在未来几天会进一步加剧，导致洪水和山体滑坡，许多房屋因此倒塌。

在受灾最严重的布内尔地区，至少有208人死亡，一名省级救援发言人告诉法新社，“10到12个村庄部分被掩埋”。

“救援被困在废墟下人员的行动仍在进行中，”开伯尔-普赫图赫瓦省救援机构的比拉尔·艾哈迈德·法伊兹说道。

他说：“我i们仍然担心有数十人可能被困在废墟下……被埋在废墟下的幸存几率非常渺茫。”

法伊兹表示，大约有2000名救援人员参与了从废墟中寻找遗体和在九个地区开展救援行动的工作，但持续的降雨阻碍救援进展。

法新社记者在布内尔看到，车辆和物品半埋在泥浆中，房屋和商店被泥土覆盖。

被洪水淹没的道路阻碍了救援车辆的通行，一些村民试图砍伐倒下的树木以清理道路。

“我们的物品散落一地，损坏严重，”当地商贩努尔·穆罕默德告诉法新社，他正用铲子清理泥土。

“商店和其他一切都被毁了。即使是人们仅有的一点钱也被冲走了，”他补充道。

省政府已将布内尔、巴焦尔、斯瓦特、尚格拉、曼塞赫拉和巴塔格拉姆等受灾严重的山区地区宣布为灾区。

“这场灾难无处不在，将我们团团围住。我们被困在家中，无法出去，”布内尔的另一位居民赛义德·瓦哈卜·巴查告诉法新社。

“我们整个贫困的社区都受到了影响。商店被毁。这条路是我们唯一的通道，现在也被冲毁了，”他补充道。

大规模葬礼