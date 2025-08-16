备受期待的美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京的峰会以热烈的气氛、在阿拉斯加美军基地上空的战斗机飞行表演拉开序幕，但在周五以未能就如何结束俄乌战争达成任何协议的遗憾中落幕。

在阿拉斯加安克雷奇的埃尔门多夫-理查森联合基地进行了约两个半小时的会谈后，两位领导人出现在记者面前，原本计划举行联合新闻发布会，但他们并未接受任何提问。

特朗普表示：“我们进行了非常富有成效的会议，并达成了许多共识，只剩下少数几个问题需要解决。虽然我们还没完全达成协议，但我们有很大的机会实现目标。”

普京在自2022年初因下令攻击乌克兰而被西方盟友孤立后首次被美国接待，他感谢特朗普主持此次会议，并笑着建议下次会谈可以在莫斯科举行。

以下是此次峰会的主要看点：

彰显特朗普与普京友好关系的热烈欢迎

普京受到了红地毯的欢迎，甚至从停机坪到峰会会场都乘坐了特朗普的总统专车。两位领导人还分别带来了自己的高级助手：特朗普方面是国务卿兼国家安全顾问马尔科·卢比奥和特使史蒂夫·维特科夫，而普京方面则是外交部长谢尔盖·拉夫罗夫和国家安全顾问尤里·乌沙科夫。

普京在会后首先发言，称赞了美国、俄罗斯和前苏联之间的历史关系，并回忆了二战期间两国共同执行的任务。他还提到，美国和俄罗斯共享价值观，这是俄罗斯官员在试图拉拢特朗普及其助手时的常用说辞。

普京还指出，特朗普曾多次表示，如果他赢得2020年大选，乌克兰战争就不会发生。

俄罗斯领导人说道：“我认为确实如此”。这一评论无疑会让特朗普感到满意。然而，目前没有任何迹象或证据表明，如果不是民主党人乔·拜登当选，莫斯科会对乌克兰采取不同的行动。

特朗普宣称取得进展但承认未达成协议

特朗普在会谈前希望普京同意与乌克兰停火，或者至少承诺俄罗斯将进入谈判阶段以达成停火协议。然而，特朗普承认“我们还没完全达成协议”，并表示他将与乌克兰总统泽连斯基和北约领导人商讨下一步行动。

“富有成效的会议”

特朗普表示，他和普京在结束冲突的目标上取得了一些重要进展，但并未透露具体细节，同时不得不承认双方未能弥合实质性分歧。

特朗普说道：“我相信我们进行了非常富有成效的会议，我们还没完全达成协议，但我们已经取得了一些进展。所以，在达成协议之前，不能算是协议。”