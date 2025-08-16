备受期待的美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京的峰会以热烈的气氛、在阿拉斯加美军基地上空的战斗机飞行表演拉开序幕，但在周五以未能就如何结束俄乌战争达成任何协议的遗憾中落幕。
在阿拉斯加安克雷奇的埃尔门多夫-理查森联合基地进行了约两个半小时的会谈后，两位领导人出现在记者面前，原本计划举行联合新闻发布会，但他们并未接受任何提问。
特朗普表示：“我们进行了非常富有成效的会议，并达成了许多共识，只剩下少数几个问题需要解决。虽然我们还没完全达成协议，但我们有很大的机会实现目标。”
普京在自2022年初因下令攻击乌克兰而被西方盟友孤立后首次被美国接待，他感谢特朗普主持此次会议，并笑着建议下次会谈可以在莫斯科举行。
以下是此次峰会的主要看点：
彰显特朗普与普京友好关系的热烈欢迎
普京受到了红地毯的欢迎，甚至从停机坪到峰会会场都乘坐了特朗普的总统专车。两位领导人还分别带来了自己的高级助手：特朗普方面是国务卿兼国家安全顾问马尔科·卢比奥和特使史蒂夫·维特科夫，而普京方面则是外交部长谢尔盖·拉夫罗夫和国家安全顾问尤里·乌沙科夫。
普京在会后首先发言，称赞了美国、俄罗斯和前苏联之间的历史关系，并回忆了二战期间两国共同执行的任务。他还提到，美国和俄罗斯共享价值观，这是俄罗斯官员在试图拉拢特朗普及其助手时的常用说辞。
普京还指出，特朗普曾多次表示，如果他赢得2020年大选，乌克兰战争就不会发生。
俄罗斯领导人说道：“我认为确实如此”。这一评论无疑会让特朗普感到满意。然而，目前没有任何迹象或证据表明，如果不是民主党人乔·拜登当选，莫斯科会对乌克兰采取不同的行动。
特朗普宣称取得进展但承认未达成协议
特朗普在会谈前希望普京同意与乌克兰停火，或者至少承诺俄罗斯将进入谈判阶段以达成停火协议。然而，特朗普承认“我们还没完全达成协议”，并表示他将与乌克兰总统泽连斯基和北约领导人商讨下一步行动。
“富有成效的会议”
特朗普表示，他和普京在结束冲突的目标上取得了一些重要进展，但并未透露具体细节，同时不得不承认双方未能弥合实质性分歧。
特朗普说道：“我相信我们进行了非常富有成效的会议，我们还没完全达成协议，但我们已经取得了一些进展。所以，在达成协议之前，不能算是协议。”
在随后与福克斯新闻频道的肖恩·汉尼提的对话中，特朗普再次未透露与普京讨论的具体内容。
随着外交进展缓慢，时间似乎站在普京一边
在结束战争的外交行动拖延之际，时间似乎对普京有利。这使得俄罗斯军队能够利用其人数优势，在战争持续三年半后逐步削弱乌克兰东部的防御力量。
普京在美国领土上受到了“自由世界领导人”的热情接待，数小时后离开时，既没有提供讨论内容的细节，也没有说明停火是否更接近现实，或下一步行动是什么。
普京称赞特朗普在会谈中的“友好”态度——特朗普并未公开提及俄罗斯袭击中乌克兰平民的死亡——并表示“理解俄罗斯有自己的国家利益”。
普京表示，莫斯科和华盛顿应该“翻开新的一页”，因为两国关系已经降至冷战以来的最低点。
红地毯
普京十年来首次出现在美国，这被视为莫斯科不再是全球舞台上的“弃儿”的象征。在社交媒体上，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃告诉追随者，西方媒体可能会“快要失去理智”。
她说道：“三年来，他们一直在谈论俄罗斯的孤立，而今天他们看到红地毯在美国迎接俄罗斯总统。”
没有细节，也没有提问
两位领导人都表示会谈“富有成效”，但缺乏任何实质性成果的宣布却耐人寻味。
新闻发布会最终仅持续了不到15分钟，内容主要是一些标准的外交评论，并未表明取得了任何具体成果，也未偏离他们此前对乌克兰战争的评论。
特朗普在第二任期内经常在世界领导人面前回避记者提问，但此次峰会最明显的失望迹象是，总统突然取消了原计划的问答环节。
特朗普在峰会前曾表示，峰会失败的可能性为25%，并称此次会议是一次“试探性会谈”，但他也曾提出，如果进展顺利，可以将泽连斯基带到阿拉斯加进行后续的三方会谈。目前尚不清楚接下来会发生什么。