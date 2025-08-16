国际
巴基斯坦遭遇洪灾 死亡人数超过300人
巴基斯坦当局警告称,近年来由于气候危机气温上升加速冰川融化以及季风降雨季节，导致洪灾的破坏性更大。
2025年8月15日，巴基斯坦西北部斯瓦特河谷明戈拉特大雨后，一辆消防车被洪水淹没。 / AP
2025年8月16日

巴基斯坦当地官员周六表示，因暴雨和洪水导致的死亡人数已超过300人。

最近几周巴基斯坦经历了比往年季风季节更多的降雨，导致道路和建筑被冲毁，数百人丧生。

根据国家灾害管理局的数据，大部分死亡人数发生在开伯尔-普赫图赫瓦省的山区，共记录了211人死亡。

此外，在巴基斯坦管辖的克什米尔地区有9人死亡，而北部吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区则有5人遇难。

大多数人因山洪暴发和房屋倒塌而丧生，另有21人受伤。

气象部门已对巴基斯坦西北部发布了强降雨警报，敦促民众采取“预防措施”。

一架运送救援物资前往灾区巴焦尔地区的直升机在周五坠毁，机上包括两名飞行员在内的五名机组人员全部遇难，事故发生在开伯尔-普赫图赫瓦省。

‘道路封闭，救援队徒步前行’

省政府已宣布布内尔、巴焦尔、斯瓦特、尚格拉、曼塞赫拉和巴塔格拉姆等受灾严重的山区为灾区。

与此同时，省救援机构向法新社（AFP）表示，大约2000名救援人员正在九个受灾地区进行遗体搜寻和救援行动。

开伯尔-普赫图赫瓦省救援机构发言人比拉尔·艾哈迈德·法伊兹告诉法新社：“强降雨、多个地区的山体滑坡以及被冲毁的道路，给救援工作带来了重大挑战，尤其是在运输重型机械和救护车方面。”

他补充道：“由于大部分地区道路封闭，救援人员只能徒步前往偏远地区开展行动。他们正在努力疏散幸存者，但由于许多人因亲属或挚爱被困在废墟中而不愿搬离，撤离工作进展缓慢。”

