巴基斯坦当地官员周六表示，因暴雨和洪水导致的死亡人数已超过300人。

最近几周巴基斯坦经历了比往年季风季节更多的降雨，导致道路和建筑被冲毁，数百人丧生。

根据国家灾害管理局的数据，大部分死亡人数发生在开伯尔-普赫图赫瓦省的山区，共记录了211人死亡。

此外，在巴基斯坦管辖的克什米尔地区有9人死亡，而北部吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区则有5人遇难。

大多数人因山洪暴发和房屋倒塌而丧生，另有21人受伤。

气象部门已对巴基斯坦西北部发布了强降雨警报，敦促民众采取“预防措施”。