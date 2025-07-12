一批PKK恐怖分子于周五在伊拉克北部苏莱曼尼亚省交出了武器并销毁了这些武器，吸引了全世界的关注。

在记者们拍摄现场时，这批人从苏莱曼尼亚苏尔达斯区内的一处洞穴中走出，前往为弃武进程准备的区域。

包括女性在内的这批PKK成员将武器投入到一个燃烧的锅中销毁。

现场见证这一过程的有土耳其国家情报局（MIT）官员、伊拉克官员、伊拉克库尔德自治区政府的代表、土耳其民主党（DEM）成员，以及一些非政府组织的参与者和记者。

今年5月，PKK宣布决定解散并放下武器。

这一声明是在2月被监禁的PKK头目阿卜杜拉·厄贾兰发表声明后作出的。他呼吁解散PKK及其附属组织，结束持续了四十多年的武装斗争。

土耳其政府已将反恐斗争推向外交舞台。

多年来，土耳其对国际伙伴，尤其是欧洲和中东国家的持续施压，终于取得了成效。

PKK恐怖组织在外国首都自由活动、洗钱以及以各种政治名义筹集资金的能力已显著削弱。土耳其日益增长的地缘政治影响力使其关切逐渐受到全球大国的重视。

通过经济联系、能源外交和地区合作，安卡拉逐步切断了PKK在国外的支持网络。

PKK——被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织——在 40 多年的恐怖袭击中，PKK杀害了 4 万多人，其中包括妇女、儿童、婴儿和老人。

PKK恐怖分子利用靠近土耳其边境的伊拉克北部地区作为藏身地，并策划对土耳其的袭击。