以色列为什么没有宪法？

以色列是世界上没有正式宪法的六个国家之一。

以色列之所以没有宪法，是因为该国的身份不固定，而且拒绝宣布其边界。这反映了巴勒斯坦人几十年来所遭受的剥夺和土地掠夺。

特拉维夫大学政治学与国际关系系主任汉娜-勒纳（Hanna Lerner）写道："未能通过宪法，就像不透明的现状协议一样，反映了以色列的共识，即应避免最终解决有关国家身份的争议问题。

莱纳在 2004 年出版的《民主、宪政与身份》一书中写道： 以色列局势的反常现象》一书中认为，宪法未能通过的根源在于 “以色列的宗教-世俗冲突”，而这种冲突是 “由犹太身份政治驱动的”，是 “关于犹太国家性质的对立观点之间的斗争”。

TRT World 联系了勒纳，希望他对本文发表评论，但没有收到回复。

与其他五个没有宪法的国家相比，以色列是一个独特的例子。

例如，英国没有一部成文宪法作为司法参考。相反，它有一部未颁布的宪法，其来源多种多样，包括法规、普通法、条约和《大宪章》等法律文件。

在以色列，正统犹太教基础、强硬犹太复国主义者和所谓的世俗主义者之间的利益冲突引发了一个复杂的问题。

托拉和以色列的世俗主义

世俗主义者要求制定一部政教分离的宪法，而东正教团体则反对这样做，认为国家不需要宪法，因为犹太教圣书《托拉》定义了以色列。

莱纳援引以色列建国初期极端东正教党派“阿格达特·伊斯雷尔”（Agudat Yisrael）的一名代表的话说： “以色列没有任何人造宪法的立足之地。如果它与《圣经》相抵触，那就是不可接受的；如果它与《圣经》相吻合，那就是不必要的。

面对相互冲突的态势，早期的以色列领导层在 1950 年哈拉里决定之后试图找到一个中间立场，该决定建议特拉维夫为政府机构制定单独的基本法，而不是制定一部紧凑的宪法。这种做法最终可能导致以色列通过一部单一宪法。然而，这并没有缓解紧张局势。

神学历史学家埃尔达尔-哈桑诺格鲁（Eldar Hasanoglu）指出，以色列国的 “世俗 ”创始人（如首任总理大卫-本-古里安）与 “原教旨主义 ”犹太人之间存在着长期分歧。后者将以色列视为上帝赐予他们的 “应许之地”，并要求政治领导人遵循《托拉》原则而非人为宪法。

哈桑诺格鲁说，以色列的世俗领导人意识到，如果他们起草的宪法不提及《托拉》，他们将面临新移民犹太东正教团体的强烈反弹。他补充说，如果他们制定符合《托拉》的法律，早期的以色列领导人担心他们会被西方世界指责为追求 “原教旨主义议程”。

“哈桑诺格鲁告诉 TRT World："最终，不制定宪法符合他们的利益。“他们不想制造任何障碍（如世俗宪法），阻止信教的犹太人来到以色列，同时他们也想确保国家的世俗性质不受损害。”

宪法学者、经济与社会研究中心（ESAM）法律研究主任巴图汉-乌斯塔布卢特（Batuhan Ustabulut）说，由于世俗主义者和极端东正教团体之间持续存在分歧和紧张关系，“以色列宪法的起草进程被故意拖延，以防止双方发生社会冲突”。

政治学家理查德-福尔克（Richard Falk）认为，以色列身份之争悬而未决与特拉维夫在起草宪法时 “长期不愿确定其政治秩序和身份 ”不谋而合。

日益加深的鸿沟

二十年前，当以色列学者勒纳撰写这篇文章时，以色列正由一个 “世俗多数派 ”统治着。从那时起，以色列的政治结构发生了翻天覆地的变化。目前由正统犹太复国主义政党主导的极右翼内塔尼亚胡政府就证明了这一点。

在 10 月 7 日的袭击发生之前，内塔尼亚胡政府的司法改革计划引发了大规模示威游行，这表明世俗团体和宗教团体之间的裂痕正在加深，也印证了勒纳 2004 年的预言，即以色列的共识正在受到侵蚀。

哈桑诺格鲁说：“司法改革计划导致了以色列的政治危机，成为导致多次临时选举和政府不稳定的真正因素，”他指的是以色列世俗团体和宗教团体之间日益加深的裂痕。“简单地说，过去悬而未决的问题导致了今天的危机。

哈桑诺格鲁说，自 20 世纪 80 年代宗教法庭成立以来，以色列社会的分歧不断扩大，起草宪法已成为特拉维夫越来越困难的目标。“这位学者说："与世俗法院的判决不同，拉比在宗教法院做出的判决无法受到质疑。

无宪的好处

专家说，以色列没有宪法有很多政治好处。

“乌斯塔布卢特说："归根结底，宪法为政治权力的行使设定了限制。就以色列而言，宪法限制可以迫使国家确定自己的领土边界，而这是特拉维夫长期以来一直拒绝做的事情。

“福尔克告诉 TRT World："目前的原因与以色列不愿界定领土边界有关，因为以色列有扩张主义的领土野心。他告诉《TRT World》："以色列似乎将宪法与接受 1948 年或 1967 年的领土现状联系在一起。

这位教授指的是 1948 年以色列国的出现和 1967 年的六日战争，在那场战争中，特拉维夫击败了四个阿拉伯国家，占领了约旦河西岸、加沙、西奈半岛和戈兰高地。在特拉维夫和开罗在美国斡旋下达成和平协议后，以色列于 1982 年撤出西奈半岛。

“以色列是一个扩张主义定居者殖民国家，这意味着它没有边界。巴勒斯坦著名学者萨米-阿里安（Sami al Arian）说："它正试图获得尽可能多的土地，直到它能消化这些土地并让足够多的人在那里定居。

梅迪波尔大学法学院教员尼哈特·布鲁特表示，现代民主宪法将确定“平等权利”，并命令以色列不得侵犯巴勒斯坦人等非犹太人的公民权利。

布鲁特告诉《TRT World》，在“应许之地”只给予“被选中的民族”犹太人的宗教观念和日益增长的极端政治压力的影响下，以色列领导人无法想象与非犹太人“平等的权利”。他补充说，因此，他们不仅难以定义自己的国家，而且难以定义自己的国家。

阿利安说，早年以色列“对巴勒斯坦人实施戒严”。他补充道，如果以色列有宪法，“就必须定义巴勒斯坦人是什么”，这将使以色列更难犯下如此令人发指的行为。几十年来，特拉维夫对巴勒斯坦人犯下的侵犯人权行为有一长串。

法尔克：“以色列在返回权或家庭团聚方面存在歧视性法律； “对财产所有权和居住权的种族限制可能很难与民主宪法相协调。”

“没有宪法，以色列在‘犹太至上国家’的定义上继续保持灵活性，2018 年基本法限制犹太人的自决权就证明了这一点，”他补充道。

阿利安和福尔克似乎在以色列没有宪法的问题上达成了共识。

阿里安认为，以色列没有明确的法律行为准则的原因是强化犹太人的霸权。 “这要么是一部反映犹太复国主义意识形态本质的至上主义种族主义宪法，要么就被搁置起来，以免受到批评，”他说。