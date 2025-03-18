即使对于长期受暴力困扰的巴基斯坦来说，恐怖分子在西南部俾路支省偏远地区劫持一列客运列车的事件也是前所未有的。

3月11日，数十名隶属于被禁组织俾路支解放军（BLA）的恐怖分子在俾路支省锡比附近的偏远山区炸毁铁路轨道，迫使开往白沙瓦的贾法尔快车停运，并劫持了车上440名乘客和工作人员作为人质。这些乘客中包括一些正在休假回家途中的没有携带武器的士兵。

恐怖分子在军队赶到之前，通过身份核实后枪杀了几名乘客，其中大部分是安全人员。然而，他们在进行种族筛选后释放了一些人质，包括妇女、儿童和老人。

在随后的36小时行动中，巴基斯坦军队击毙了33名恐怖分子，并成功解救了被用作“人肉盾牌”的人质。然而，26名人质，包括18名安全人员、3名铁路员工和5名平民在行动中丧生，另有5名士兵丧生。

这起列车劫持事件凸显了巴基斯坦复杂的恐怖主义挑战。该国正同时在西北部的开伯尔-普赫图赫瓦省和西南部的俾路支省——这两个与阿富汗接壤的地区——进行多线反恐战争。

武装分子还实施了主要针对中国公民的恐怖袭击。

激进组织如巴基斯坦塔利班（TTP）和“伊斯兰国呼罗珊分支”（Daesh-K）活跃于开伯尔-普赫图赫瓦省，而暴力分裂主义的俾路支解放军则主要在俾路支省活动。

尽管这些恐怖组织在意识形态上存在差异，但它们有一个共同点：据称利用阿富汗作为其在巴基斯坦活动的跳板，有时甚至相互合作。喀布尔政府否认对这些活动有任何参与或容忍。

战略转变

不久前，恐怖袭击还局限于对安全人员和基础设施的偶发袭击，或在偏远地区针对政府车辆的简易爆炸装置（IED）袭击。

但最近几个月，俾路支解放军恐怖分子开始袭击安全哨所、警察局和政府设施，并以更高的频率和更大的烈度实施自杀式袭击。这次前所未有的列车袭击就是其能力增长的一个例子，也显示了其战略的显著变化以及在资金、先进武器和通讯设备方面资源的增加。

美国和北约部队从阿富汗撤军后遗留的武器进一步加剧了局势。据报道，大量这些武器已落入恐怖分子手中。

恐怖组织正在吸纳那些因经济困境和国家日益加剧的政治分裂而感到疏离的年轻人加入其行列。

列车劫持事件后，总理夏巴兹·谢里夫政府再次誓言加强反恐立场。过去14个半月内，安全部队共击毙1250名恐怖分子，自身也损失了563人。

2024年，安全部队共进行了59,775次大大小小的情报主导行动，平均每天约164次。而到2025年，这一数字已上升到每天180次。

阿富汗的关联

长期以来，巴基斯坦指责阿富汗塔利班允许其国家成为恐怖组织的温床。列车劫持事件后，巴基斯坦再次将矛头指向邻国。

巴基斯坦外交部和军方发言人表示，情报和行动结果证实，列车袭击的实施者在整个事件中一直与“阿富汗的指挥者”保持联系。

然而，阿富汗塔利班外交部发言人阿卜杜勒·卡哈尔·巴尔希在X平台上发文，否认巴基斯坦的指控，并要求伊斯兰堡解决自身的安全和内部问题，而不是发表“这种不负责任的言论”。

“没有任何俾路支反对派成员在阿富汗存在，也从未有任何联系。”

许多巴阿问题观察人士认为，阿富汗塔利班与其昔日支持者巴基斯坦之间关系的迅速恶化颇具讽刺意味。

一些巴基斯坦批评人士认为，政府在处理与阿富汗的关系时可以采取更平衡的方式，而不是过于强调单一问题——要求对TTP采取行动。

批评人士表示，这种单一策略和公开施压的方式削弱了伊斯兰堡在喀布尔的影响力。

然而，夏巴兹政府指责阿富汗塔利班破坏《多哈协议》，该协议禁止他们允许阿富汗土地被用于对其他国家的恐怖主义活动。

这对昔日盟友之间的紧张关系如今经常引发边境冲突。为了向喀布尔施压，伊斯兰堡开始驱逐无证阿富汗移民，但这一策略似乎并未奏效，因为一个不合作的阿富汗仍然是使巴基斯坦反恐斗争更加复杂的关键因素之一。

印度的关联

巴基斯坦军方公共关系部（ISPR）总干事艾哈迈德·谢里夫·乔杜里中将在周五的新闻发布会上指责印度资助恐怖主义。

“我们必须明白，在俾路支省的这起恐怖事件以及之前的其他事件中，主要的幕后支持者是东部邻国（印度）。”

巴基斯坦长期以来指责印度在俾路支省等动荡地区进行国家支持的恐怖主义活动。2016年，巴基斯坦在俾路支省逮捕了一名印度间谍库尔布尚·贾达夫。

贾达夫是印度情报机构RAW的一名官员，2017年被军事法庭判处死刑，罪名是资助和策划在巴基斯坦的恐怖袭击。

伊斯兰堡还对印度在传统媒体和社交媒体上的宣传攻势保持警惕。

乔杜里将军指出，印度媒体使用虚假和AI生成的视频和照片，试图为恐怖分子及其叙事合法化。

内部矛盾

尽管外部势力确实加剧了巴基斯坦的恐怖主义挑战，但他们是通过利用该国的内部矛盾来实现的。

俾路支解放军恐怖分子，直到最近还是边缘化组织，如今却能在指控国家过度行为的背景下招募许多年轻人加入，包括失踪人员问题。

即使是支持巴基斯坦的主流俾路支民族主义政党，也会提出“强迫失踪”的问题，而政府则表示这些大多是“自我失踪”，意指这些人是主动加入恐怖组织。

俾路支省前首席部长阿卜杜勒·马利克·俾路支表示，在他的省份，失踪人员问题是最敏感的问题之一，恐怖分子正利用这一点。

许多俾路支民族主义者感到政治和经济上的边缘化，担心由于来自其他地区的移民，他们可能在自己的省份中被边缘化为少数群体。

他们认为，资源丰富的俾路支省的资源分配不公平，甚至以中巴经济走廊（CPEC）名义进行的开发也忽视了当地人口。

但政府表示，自2010年以来，俾路支省在国家资源中的份额大幅增加，并正在采取措施消除贫困、改善社会发展指标和为俾路支青年创造就业机会。然而，该省仍是全国最落后的地区。

近年来，巴基斯坦的政治不稳定也对反恐努力和反叙事建设产生了影响。

尽管在对抗暴力宗教和民族恐怖分子方面存在广泛的国家共识，但反对党认为，政府单一依赖武力的方式并未取得成效。他们主张，除了打击恐怖分子外，政府还应确保改革，加快恐怖主义肆虐地区的发展工作，与利益相关者对话，确保法治，并维护宪法。

军队正在做他们最擅长的事情：打击恐怖分子。但这一巨大努力需要通过改革、对话以及赢得那些对系统感到疏离的巴基斯坦人的心来支持和巩固。