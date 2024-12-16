多年来，华盛顿在非洲的经济影响力一直停滞不前。制裁、低政策优先级、选择性接触以及投资规模的变化共同导致美国在该地区几乎没有金融杠杆。因此，不应该指望美国总统乔·拜登在安哥拉的最后时刻访问会有任何奇迹出现，这次访问是他自2021年任期开始以来首次踏足非洲。此次访问的时机向外界传达了美国的优先事项：拜登将成为近十年来首位访问撒哈拉以南非洲的美国国家元首。白宫在访问前的声明中表示：“总统对罗安达的访问……强调了美国对非洲伙伴的持续承诺，并展示出共同解决共同挑战如何惠及美国人民及整个非洲大陆。”拜登此行的一个目标是试图制衡中国在安哥拉及其它地区不断扩大的经济影响力。然而，重大中国投资和多样化的发展选择表明，美国早已失去了这一机会。两国都在争夺非洲稀土矿物供应的进入权。中国特别希望利用非洲的商业市场和港口，而华盛顿在该地区的目标则包括防止民主倒退并维持“志同道合”的军事与贸易伙伴关系。

投资缺口是美国持续难以推进非洲多元化投资的根源。从工业到农业再到绿色投资和能源融资，中国继续优先关注非洲未来发展所需的核心领域。“中非合作论坛”（FOCAC）等平台在对接非洲融资需求与中国发展支持方面发挥了重要作用，帮助北京自我塑造为非洲现代化的倡导者。这是拜登政府经济影响力不足的体现。在能源领域，美国承诺为非洲可再生能源接入提供数百万资金，但投资额与非洲日益增长的能源投资需求相比却显得微不足道。相反，中国在绿色能源项目上投入了数十亿美元，并将优惠贷款视为支持非洲近期增长的方式。

政治不确定性进一步限制了与中国有效竞争的能力。拜登在距离选举仅四十多天时访问安哥拉，前总统特朗普在十一月可能重返权力，这一情况使得拜登无法实现其非洲政策的核心目标：到2025年实现550亿美元的多元化投资。目前已投资的约440亿美元。特朗普在2016年任期内拒绝访问非洲，并一贯贬低对非洲的清洁能源融资和外交接触。他的对非洲信息非常明确：这并不是外交政策的优先事项。同时，中国的经济影响则不受此类限制。就在本月的FOCAC领导人峰会上，中国主席习近平承诺在未来三年内向非洲提供近510亿美元的融资，而持续的贸易政策确保中国仍然是撒哈拉以南非洲最大的贸易伙伴。由于与53个非洲国家的频繁接触，中国在实现政策目标方面处于更有利的位置，例如在非洲创造100万个新工作岗位。鉴于中非经济互动的巨大规模，拜登需要摆脱这种假设：即北京在该地区的根本目标是削弱“美国与非洲人民和政府的关系”。这种观点反映出对中国在非洲扩展影响力的反应，而不是根据美非关系的自身价值来处理。

拜登选择访问罗安达是经过深思熟虑的举措。安哥拉是美国支持的全球基础设施与投资伙伴关系（PGII）倡议的重要部分，Lobito走廊即是这一标志性项目，旨在增强安哥拉Lobito港、刚果民主共和国（DRC）和赞比亚之间的铁路连接，并被视为对抗中国“一带一路”倡议（BRI）在非洲的力量。然而，遏制“一带一路”的努力并未取得成效。首先，拜登对哪些国家参与PGII日益谨慎。他的政府优先考虑与安哥拉、DRC、坦桑尼亚和赞比亚的磋商，而52个非洲国家正积极参与“一带一路”。为了提升PGII的区域吸引力，拜登还需解决非洲对西方行动的顾虑，包括要求解除对厄立特里亚、南苏丹、苏丹和津巴布韦的“长期制裁”，以促进这些国家的社会发展。拜登将首次非洲之行集中在感到被美国发展优先事项边缘化的国家上，将更有意义。同时，对有争议的制裁采取明确立场也是赢得非洲联盟（AU）国家信任的关键，以向他们保证美国认真对待在非洲大陆上共同面临的挑战。非洲联盟在塑造区域发展优先事项和经济一体化方面发挥着关键作用，而华盛顿也依赖于它深化美非在经济、粮食安全、健康、气候和良政方面的合作。

PGII的第二个制约因素是跨洲连接和能源基础设施，这两个领域不能孤立成功。华盛顿需要将非洲最不发达国家放在PGII区域能源与全球贸易议程的中心。尽管Lobito走廊设想通过安哥拉港口促进国际贸易和矿产资源的获取，但对其他非洲国家的实用性有限，这标志着PGII的战略弱点，因为交通连通性仍然过于集中于非洲的关键矿产供应链。除非华盛顿决定在高速铁路、港口发展、多式联运网络和能源生成基础设施方面与“一带一路”展开竞争，否则将难以重新塑造其有利的经济影响力并将众多中国战略伙伴拉入其范围内。考虑到美国在非洲多领域投资和基础设施上的限制，拜登的安哥拉之行不太可能影响中国的影响力扩展。这仅仅是履行了对这个资源丰富的国家已有很久的访问承诺，而该国的发展合作仍然仅限于少数非洲国家。