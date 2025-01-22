面对经济、人口和地缘政治挑战，习近平主席对民族主义的关注可能会给必要的国内改革蒙上阴影

中华人民共和国在北京人民大会堂举行了盛大的庆祝建国 75 周年招待会。与往年不同的是，这次庆典没有华丽的场面，象征着在习近平主席的领导下，中国将迎来一个艰难的时期。

习近平在典礼上发表讲话，强调了中国在过去一个世纪中取得的成就，并表示没有什么能阻止中国的进步。

但他警告说，由于国际和国内问题日益增多，如生活成本上升、人口老龄化以及与菲律宾的紧张关系等，未来的日子会很艰难。

这些问题需要实际和可持续的行动，而不是历史性的反思。然而，习近平的战略似乎围绕着中华民族主义的理念。

习近平在讲话中多次提到台湾与大陆的统一，以及与香港和澳门 “同胞 ”一起振兴中华民族。他还呼吁中国人民面对内外挑战要有坚韧不拔的精神。

继续发表民族主义言论，而不是专注于国内的方向修正，尤其是考虑到北京对全球经济的依赖，可能会破坏国际市场、贸易和投资，从而产生全球性后果。

中国面临的挑战

中国目前是世界上最大的经济体之一。它也足够强大，能够克服 COVID-19 大流行病和俄乌战争等冲击。

但在经历了多年的经济增长后，同时爆发的楼市崩盘、人口老龄化和青年失业率上升等问题已开始拖累中国的发展。

习近平的第一步将是鼓舞国家士气，提振消费需求和投资者信心。

为此，他需要转变政策，更好地支持国内经济增长。

例如，可以收回 2020 年出台的严格财政法规，以控制过度借贷，此举对经济产生了多米诺骨牌效应。

首先，国内房地产巨头恒大集团在 2021 年违约。随后，建筑业失业率上升，国内市场消费需求下降，而在国际上，不断下滑的经济增长图引起了人们的关注。

2024 年，青年失业率上升。在习近平的领导下，金融、信息技术等以往雇用青年的行业衰落，导致普遍失业，年轻人心灰意冷。

造成这一问题的主要原因是国家主席努力将中国打造成科技强国。这一目标固然重要，但却导致数百万中国青年失业。

中国还面临着人口问题。近年来，中国一直在努力提高出生率，但习近平于 2021 年推出的 “三孩政策 ”却以失败告终。

由于生活成本上升、缺乏普及教育和行动限制等国内经济挑战，这一政策在中国农村尤其适得其反。

南海问题

中国经济还受到菲律宾在有争议的南海进行军事演习所引发的紧张局势的影响。

虽然这不是一个新现象，但到 2024 年，中国在该地区的海上贸易将占其贸易总额的 64% 以上，目前正受到美国及其盟国（如菲律宾）密集军事化的严重威胁。

一方面，习主席试图挑战美国及其盟国，以维护国家对该地区的主权；另一方面，他又试图在国内经济担忧日益加剧的情况下保持贸易稳定。

这两种立场不太可能调和。

诚然，中国此前一直将与菲律宾的谈判放在首位，但习近平必须软化其对马尼拉的好战言论。只有这样，才能通过外交努力解决分歧。

全球风险

如果习主席不把加强经济作为优先事项，国际风险将会增加。

例如，房地产行业缺乏必要的监管将削弱国际贸易。同样，如果不能通过创造就业机会等措施解决青年失业问题，将继续削弱国际投资者对中国经济的信心。

人民收入的下降也意味着国内对外国商品需求的下降。这将对中国贸易伙伴的国内经济造成进一步压力。

为了加强中国作为一个经济弹性国家的形象，习近平政府需要采取一种战略眼光，包括采取切实可行的措施来解决目前的国内问题。