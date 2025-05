SIYASA 5 minti karatu Me ya sa kwallon kafa ta zama lamari mai girma a rikicin DRC Rwanda? Me ya sa kwallon kafa ta zama lamari mai girma a rikicin DRC Rwanda? Rikici tsakanin Rwanda da Jumhriyar Dimokuradiyyar Kongo ya rutsa da harkokin wasanni, inda gwamnatin Kongo ta bukaci kungiyoyi da su nisanci gangamin “Visit rwanda” (Ziyarci Rwanda) don nuna adawa ga goyon bayan da kasar ke baiwa ‘yan tawayen M23. Rikici tsakanin Rwanda da Jumhriyar Dimokuradiyyar Kongo ya rutsa da harkokin wasanni, inda gwamnatin Kongo ta bukaci kungiyoyi da su nisanci gangamin “Visit rwanda” (Ziyarci Rwanda) don nuna adawa ga goyon bayan da kasar ke baiwa ‘yan tawayen M23. Kunna Labari Your browser does not support the audio element. Yaɗa

DRC's overnment wants top football clubs to dissociate themselves from the "Visit Rwanda" campaign. Photo: Visit Rwanda / Reuters