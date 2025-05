Ranar Yara ta Duniya a Nijeriya: Me take nufi, kuma ta yaya take taimakon yaran?

A wannan rana ana duba wasu daga cikin manyan kalubalen da yara suke fuskanta, inda ake yin tarukan tattaunawa da masana da malamai da iyaye don lalubo hanyoyin da za su inganta rayuwar yaran, kamar yadda masu magana ke musu kira da manyan gobe.

