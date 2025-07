KIMIYYA DA FASAHA 3 minti karatu Masana kimiyya sun ɗauki hoton da ba a saba gani ba na mutuwar taurari a kaunu Yawanci, hakan na faruwa ne sakamakon ƙarewar makamashin nukiliyar tauraro mai nauyi fiye da sau takwas na nauyin rana, sannan ya fashe, lamarin da ke haifar da fashewa mai ƙarfi guda ɗaya. Yada

An illustration shows a white dwarf star located in the Milky Way galaxy at the moment of its explosion / Reuters