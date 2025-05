AFIRKA 5 minti karatu ‘Babu abinci, babu ruwa, sai mutuwa kawai’: Hawayen Sudan ya zama dawainiyar Chadi ‘Babu abinci, babu ruwa, sai mutuwa kawai’: Hawayen Sudan ya zama dawainiyar Chadi Chadi na gwagwarmayar bayar da matsugunni ga dubunnan ‘yan Sudan da ke guje wa rikicin kasar. Chadi na gwagwarmayar bayar da matsugunni ga dubunnan ‘yan Sudan da ke guje wa rikicin kasar. Yaɗa

Thousands of newly arrived refugees from Sudan's North Darfur region wait for food near the Tiné border crossing in Chad. Photo: UNHCR/Caitlin Kelly / Others