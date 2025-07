TURKIYYA 5 minti karatu 15 ga Yuli: Mutanen dare da suka yi galaba a kan tankoki a Turkiyya A shekara ta tara ta tunawa da yunƙurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a 2016, Turkiyya tana tuna daren jajircewa da sadaukar da kai, da kuma tsayuwar-dakan da al'umma suka yi da ta sauya tarihinsa. Yada

Protesters fill the streets of Istanbul on the night of July 15, 2016, resisting the attempted military coup with nothing but courage and conviction. / AP