Na Dayo Yussuf

Zeynab Deen ni mfanyabiashara anayeuza magauni ya harusi jijini Nairobi. Kwa sasa, ana miliki duka dogo lililonakshiwa na mapambo ya harusini.

‘‘Wanaume mna bahati sana, hamna makubwa katika kuchagua vazi la harusi,’’ anacheka. ‘‘Bora mpate suti au hata mkivaa kingine chochote watu hawajali, bora umependeza.’’

Zeynab amefanya biashara hii kwa takriban miaka minne tangu alipojiuzulu kazi yake ya uandishi.

‘‘Nimejionea mabibi harusi wengi…wakija na wazazi wao na dada zao kuchagua mashela. Wengine wanachagua mashela mitandaoni, hususani kwenye kurasa za Instagram na Tiktok. Gauni jeupe ndio maarufu sana. Ni kama utamaduni unaondelezwa,’’ anaiambia TRT Afrika.

Hadhi yake ya kifalme

Inadaiwa kuwa, utamaduni wa kuvaa shela jeupe, ulianzia kwa Malkia Victoria wa Uingereza. Wakati akifunga ndoa na mwanafalme Albert, mwaka 1840, Victoria alichagua vazi jeupe lenye hariri iliyopambwa na nashki mbalimbali.

Halikuwa jambo la kawaida kwa wakati huo, kwani bibi harusi angevaa vazi lolote alipandalo.

Wakati mabibi harusi wangevaa mavazi yao bila kujali rangi.

Gauni lake jeupe liliashiria usafi na utajiri (kitambaa cheupe kilikuwa kigumu zaidi kudumisha na ghali zaidi), na kutokana na hadhi yake ya kimalkia, iliweka mwelekeo mpya wa mtindo ambao ulienea haraka katika tamaduni za Magharibi.

Na wazo hili lilipokewa na vizazi kwa karne zilizofuata. Baadhi walichukulia kwa hadhi kubwa zaidi hata makanisa yangekataa kuongoza hafla ya kufunga ndoa iwapo bibi harusi hakuwa msichana au mwanamwali.

Mabadiliko yaonekana

Na njia rahisi kuonesha hili ilikuwa ni kuvaa gauni jeupe.

Lakini kadri miaka inavyokwenda, mabadiliko yanaanza kuonekana.

Baadhi ya maharusi wanaonekana kupendelea rangi tofauti zenye kuonesha utu wao, utamaduni, imani au wengine basi tu ukaidi waonekane wamevunja mila ya kigeni.