جاء ذلك في بيان مساء الجمعة، تعقيباً على تقرير صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، تضمن إدراج حماس في تلك القائمة.

ووصفت الحركة الخطوة بأنها "باطلة قانونياً ومجافية للحقائق"، معتبرة أنها تندرج في إطار "ازدواجية المعايير السياسية التي تقوّض مصداقية المنظومة الدولية".

وقالت الحركة في بيان إن هذا الإدراج "يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم معايير الإثبات الدولية المعترف بها، بل اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكانت وسائل إعلام عالمية من بينها وكالة "أسوشييتد برس"، فندت مزاعم إسرائيلية بخصوص ارتكاب عناصر بحركة حماس لانتهاكات، وأوضحت أن إسرائيل اعتمدت على شهادات مزيفة.

في المقابل، انتقدت الحركة استبعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في القائمة، "رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، التي تثبت أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".

وذكرت أن هذه الازدواجية "تمثل انحرافاً خطيراً عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييساً فجّاً لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلاً من مساءلته".